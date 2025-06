La Stareso se dote d’un outil inédit pour mieux connaitre la Méditerranée

Grâce à ces équipements, le Stareso pourra acquérir de la donnée à haute fréquence et mieux comprendre les mécanismes du changement climatique. « La clef, c’est l'acquisition de la connaissance. Ce que nous faisons dans la baie de Calvi depuis 50 ans, nous allons désormais pouvoir le faire à plus haute fréquence, à l'échelle de la Corse. C’est capital quand on sait qu’une grande partie de la mer Méditerranée est très peu connue, notamment les grands fonds. Avec ce bateau, nous pourrons enfin aller visiter ces grands fonds », souligne Michel Marengo en pointant : « Le Stareso va nous permettre de travailler dans de meilleures conditions, avec plus de sécurité pour le personnel et plus de fiabilité dans nos mesures. Il nous permettra d’avoir une base avancée en mer et de pouvoir faire des missions beaucoup plus longues et sereines, aussi bien en haute mer que sur la zone côtière ».



Sur le plan d’eau depuis déjà 10 mois, le Stareso a déjà permis à l’équipe de la station scientifique de réaliser de premiers tests. « Nous travaillons déjà avec le Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate, avec la Réserve des bouches de Bonifacio, avec l'Office de l’Environnement, ou encore avec les collectivités locales comme la mairie de Calvi », indique Michel Marengo, « Nous pourrons aussi affréter le bateau pour des missions particulières, par exemple pour lutter contre la pollution plastique car avec notre rosette nous allons pouvoir aller regarder les déchets au fond de l’eau et les retirer. Et puis nous avons déjà fait de la restauration de l'herbier de posidonie grâce à ce bateau ».



Éveiller les consciences



Dans les prochaines semaines, le catamaran travaillera par ailleurs sur le projet Orizonte avec le Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate. « Nous allons aller à 40 miles des côtes étudier la mégafaune marine », annonce le directeur scientifique de la Stareso en précisant que cette opération couplera l’observation en mer et une campagne aérienne simultanée afin d’offrir une image complète des mammifères marins du parc.



Au-delà de la recherche, les scientifiques de la Stareso souhaitent par ailleurs que le bateau soit un outil pédagogique pour sensibiliser les générations futures à la protection des océans. « Pour faire changer les choses, nous savons que la fenêtre de tir est courte », glisse Michel Marengo en expliquant que le but sera d’emmener un maximum d’écoliers, collégiens et lycéens insulaires en visite à bord du Stareso. « Ce bateau doit être aussi un peu un étendard et un peu un moyen d'élever les consciences et de faire prendre conscience de l'importance de ce milieu marin de cet océan mondial et faire l'importance de la science », insiste-t-il en confiant qu’il espère aussi que ces visites pourront susciter quelques vocations chez les jeunes.



D’un coût d’un million d’euros, l’achat du Stareso a été rendu possible grâce à un « alignement des planètes ». En plus des fonds propres et d’accords bancaires, le financement a pu en effet se concrétiser grâce à des subventions, la Stareso ayant été lauréate du Fonds d’intervention maritime du secrétariat d’État à la mer et bénéficiant du soutien de la Délégation régionale à la recherche et à l’innovation pour les équipements scientifiques.



« Ce bateau c’est un peu notre fer de lance », pose Michel Marengo encore avant de conclure fièrement : « Derrière, il y a toute la station, composée aujourd’hui de près de 25 salariés dont beaucoup sont issus des bancs de l'Université de Corse ».