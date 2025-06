"Tric" et "Trac", deux bébés tortues d’une espèce en danger critique sont nées en Corse

Deux bébés tortues "Melanochelys tricarinata", en danger d'extinction et originaires des contreforts de l'Himalaya, sont nés en captivité à la cité des tortues "A Cupulatta" à Véro, "une rareté", s'est félicité vendredi auprès de l'AFP le directeur de ce parc animalier. Cette espèce est sur la liste rouge mondiale des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), a détaillé Pierre Moisson, le directeur-vétérinaire d'A Cupulatta, située à une trentaine de kilomètres d'Ajaccio, qui se présente comme le plus grand parc européen de tortues d'eau douce et terrestres.Temporairement baptisés "Tric" et "Trac", ces deux bébés dont on ne connaîtra le sexe que dans "cinq ou six ans", sont nés le 19 mai et le 1er juin et pesaient vendredi 9,64 et 8,89 grammes. "Ils raffolent des vers de terre!", a-t-il détaillé, précisant attendre des propositions pour les rebaptiser ( https://www.instagram.com/acupulatta/ ).Dotées d'une carapace sombre marquée de trois lignes jaunes, ces tortues terrestres omnivores font une vingtaine de centimètres et près d'un kilogramme à la taille adulte. "En 2017, il y a eu une saisie de 98 individus de cette espèce provenant d'Inde par les douanes à Hong Kong et le gouvernement de Hong Kong a voulu sécuriser une partie de sa population captive dans des parcs de confiance en Europe, au cas où elle disparaisse par une maladie", a-t-il expliqué.Fin 2021, le Kadoorie Farm and Botanic Garden de Hong Kong qui s'en occupait depuis 2017 a ainsi choisi, grâce au Turtle Survival Alliance (TSA) Europe, le centre Emys en Suisse pour envoyer cinq mâles et cinq , et "nous avons reçu deux femelles non gestantes et deux mâles", a-t-il détaillé. "Nous avons réussi à les faire se reproduire et à obtenir trois oeufs et donc deux bébés, Tric et Trac, qui sont les premiers obtenus en captivité en Europe", s'est félicité M. Moisson qui précise que "ces bébés ont vocation à grandir ici" et qu'en dehors de ces individus en Suisse et en Corse, il n'y en a qu'une centaine en captivité dans le monde, dans cinq parcs en Asie et trois en Europe (Hongrie, Autriche et Angleterre).En mai 2024, une tortue géante des Galapagos, en danger d'extinction, était déjà née à Véro. Baptisé "Darwin", il vient de fêter son premier anniversaire.