Il y a 40 ans, la mort d’Attilio Bettega endeuillait le Tour de Corse

Le 29e Tour de Corse, cinquième manche du championnat du monde des rallyes, s’est tenu du 2 au 4 mai 1985. Une édition remportée par Jean Ragnotti, surnommé « Jeannot l’Acrobate », au volant de sa R5 Maxi Turbo, devant Bruno Saby (Peugeot 205) et Bernard Béguin (Porsche 911).

Mais cette édition 1985 restera à jamais dans l'histoire du sport automobile comme celle qui allait coûter la vie au pilote transalpin Attilio Bettega dès la première étape entre Ajaccio et Quenza le 2 mai.



Au moment où Bettega s'élance pour la quatrième spéciale Zirubia -Santa Ghjulia, il se situe en quatrième position au général. Dans la descente menant à Carghjaca, la roue avant de la Lancia Martini 037 touche une pierre, la voiture va effectuer un vol plané et heurter de plein fouet un arbre. Un choc très violent qui sera fatal à Attilio Bettega, alors que son copilote Maurizio Perissinot s'en tirera indemne.



Une stèle sur le bord de la route avant le village de Carghjaca commémore ce moment tragique de la grande histoire du Tour de Corse.