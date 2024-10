​Le marché de Noël d’Ajaccio se réinvente

« La Folie Douce » à Ajaccio

En tout, ce sont donc 61 stands qui seront installés dont 34 réservés à la gastronomie et aux boissons (place Campinchi) et 27 qui seront utilisés par les créateurs et artisans, qui se relayeront durant le mois à tour de rôle : « La place Foch est devenu un lieu de salon et de Pop-Up que les Ajacciens apprécient et retrouveront en décembre ». Les stands de restauration cohabiteront donc avec ceux de la halle gourmande, qui resteront ouverts exceptionnellement jusqu’à 15 heures et où se dérouleront d’ailleurs les évènements festifs, avec un nouveau concept, comme l’explique Christophe Mondoloni : « Nous allons organiser, sur le principe de ce qui se fait dans les stations alpines avec « La Folie Douce » des après-midis festifs avec animation musicale d’un DJ, jusqu’à 15h, ce qui devrait donner un visage inédit à cette édition du marché de Noël d’Ajaccio. Les stands du marché couvert de la Halle gourmande resteront ouverts. Nous souhaitions leur donner un coup de pouce pour redynamiser ce secteur de la Ville, dans une période, où il y a généralement moins de touristes, et je suis certain que cela va plaire aux Ajacciens ».



Moins de nocturnes, mais un visage festif, le week-end en journée, où les Ajacciens pourront se balader d’un site à l’autre. Seules trois soirées sont ainsi au programme de cette nouvelle édition avec une nocturne d’ouverture le 19 novembre, puis une soirée après la parade de Noël et pour le premier jour des vacances, le 21 décembre et enfin une fête musicale et sportive avec la soirée du City Trail, le 28 décembre. « C’est un budget conséquent pour la Ville d’Ajaccio, à hauteur de 450 000 euros pour l’ensemble des animations de Noël, avec également la mise en place d’un ciel étoilé dans la rue Fesch mais qui donner une vraie ambiance de Noël dans notre cœur de ville ». La patinoire sera installée, en face de l’Office Intercommunal de Tourisme, tandis que la scène musicale sera positionnée près du miroir d’eau du quai Napoléon et que l’ensemble des sites seront sonorisés