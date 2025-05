Chenilles en Centre-Corse : huit maires alertent le sous-préfet face à une invasion "inédite"

Destruction d’arbres, présence invasive dans les jardins, infiltration jusque dans les maisons : la Corse est régulièrement confrontée à la pullulation des chenilles du bombyx disparate.

En juin 2024, ce phénomène touchait plus de 4 270 hectares sur l’île. Un an plus tard, la situation persiste dans plusieurs communes du Centre-Corse. Pour la deuxième année consécutive, Moltifao, Piedigriggio, Popolasca, Prato, Castiglione, Castirla, Omessa et Soveria font face à une infestation massive de ces insectes. « Elles se collent aux maisons, les gens ne peuvent plus vraiment sortir. », déplore Pierre Nasica, maire de Prato di Giovellina. La gêne s’invite partout, jusque dans « les jardins et les campings infestés », ajoute Jacques Costa, maire de Moltifao, qui constate : « Les touristes annulent leurs séjours dans la commune lorsqu’ils entendent parler des chenilles bombyx disparates. »

Pour certains habitants, le fléau se manifeste aussi par des démangeaisons : « Des réactions sur l’épiderme, plaques et boutons pour certains, même si cela ne concerne vraiment que les personnes allergiques .», précise Jacques-André Tomasini, maire de Castirla. L’inquiétude grandit face à une invasion qui dure : « Normalement c’est très rare de subir une invasion de chenilles bombyx plus de deux ans d’affilée, puisque faute de nourriture, elles finissent par mourir. » Cette année, la prolifération est pourtant bel et bien là, touchant des zones parfois nouvelles par rapport à l’année précédente.



Face à ces désagréments, les élus reconnaissent leur impuissance : « La population subie, les pouvoirs publics ne bougent pas, on ne peut rien faire » regrette Jacques Costa. Les anciens traitements jugés efficaces ne sont plus autorisés, ce qui limite fortement les options pour lutter sur le terrain.