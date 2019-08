Nouveau collège du Stilettu : Le transport scolaire sera assuré par 6 véhicules

La Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) est l'Autorité en charge de la Mobilité sur l’ensemble de son territoire et à ce titre, elle organise les services de transport des scolaires.



Au total, ce sont près de 1 500 élèves qui sont transportés quotidiennement entre les villages de la CAPA, les écoles du territoire, le collège de Baleone et les lycées ajacciens.



Pour cette rentrée scolaire 2019 / 2020, la CAPA doit faire face au transfert du collège "Padule" et ses 360 élèves vers le Stiletto mais également à une modification de la carte scolaire. Ces choix nous ont imposé la révision de notre Schéma Directeur des Transports Scolaires avec l'ajout de services supplémentaires, notamment sur le secteur du Stiletto.





Ainsi, la desserte du nouveau collège du Stiletto a été organisée avec 6 véhicules depuis les secteurs Alata village, Alata Trova, Confina - Caldaniccia, Vazzio - Pietralba, Cannes et pour un total de près de 300 places. Une réserve financière avait été également anticipée afin de faire face à un éventuel volume d'inscription plus important.





Compte tenu des nombreuses demandes d'inscription déposées dernièrement, des moyens supplémentaires seront ajoutés dès la rentrée scolaire 2019 afin de transporter la soixantaine d'élèves en attente d'inscription à ce jour sur les quartiers Cannes, Pietralba et Vazzio. La CAPA rappelle que tous les élèves inscrits seront pris en charge et transportés jusqu’au collège du Stiletto.





Les parents seront informés et invités à récupérer le titre de transport de leurs enfants à compter du samedi 30 août 2019 auprès de l'agence commerciale Muvitarra.