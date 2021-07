« Notte sacre » : un festival de chant et musique sacrés à Ajaccio

Jusqu’à présent, il n’existait pas de festival de musique sacrée en Corse. « Une anomalie » pour Jean-Jacques Ottaviani, membre de l’association Notte Sacre, organisatrice de l’évènement éponyme, qui estime que « le chant sacré et l’art insulaire de la polyphonie sont étroitement liés ». Mais l’oubli est désormais réparé.



Du 9 au 11 juillet, la cité impériale accueillera donc « Notte Sacre », le premier festival insulaire de chant et musique sacrés. « L’idée est de mettre en avant les artistes corses de renom, la musique classique et de les confronter avec les cultures du monde comme le fado, avec des chants proches de nos lamenti » explique Jean-Jacques Ottaviani. Cette édition, créée à l’initiative de la directrice de production audiovisuelle Sabine Rognoni, présidente de l’association, a été organisée en partenariat avec l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays d’Ajaccio, avec le soutien de la Collectivité de Corse et de la Ville d’Ajaccio.