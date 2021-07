Ajaccio : gagnez des places pour le festival Notte Sacre avec CNI

La rédaction le Dimanche 4 Juillet 2021 à 14:56

2 places pour assister au concert de A Filetta, 2 autres places pour applaudir Camerata Figarella et 2 places de plus pour aller apprécier la voix unique de Katia Guerreiro : c'est le cadeau que va faire CNI à 6 de ses lecteurs à l'occasion du Festival Notte Sacre qui va dérouler à Ajaccio du 9 au 11 juillet 2021. Comment jouer pour essayer de gagner ? C'est très simple. Répondez à l'unique question que nous vous posons ci-dessous et adressez votre réponse par mail à : corsenetinfos@gmail.com avant le 8 juillet à minuit. Les gagnants pourront retirer leurs places à l'office intercommunal de de tourisme du pays ajaccien au 3 boulevard roi de Rome à Ajaccio.