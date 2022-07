Notre Dame du Laziu de Curbara : la première messe épiscopale célébrée par Mgr Bustillo

Samedi 2 juillet, l'évêqu e de Corse, m onseigneur François-Xavier Bustillo , s'est rendu à Curbara , dans la chapelle Notre-Dame du Laziu pour y célébrer la toute première messe épiscopale depuis l'édification de la bâtisse, dédiée à Marie, dans les années 1700.



Une célébration très attendue par les C urbaiacci , qui marque le début des messes célébrées pour 2022 à Notre-Dame du Laziu, l'un des plus anciens sanctuaires de Balagne .

Dominica Martelli , f ille du procurateu r en charge du bâtiment François Martelli, et le Père Olivier Marie, curé de Curbara, reviennent sur l'histoire de cette église, ouverte seulement 5 fois dans l'année. "Les C urbaiacci , de par la tradition orale et pastorale, ont consacré le 2 juillet à Notre-Dame-de-Grâces , en raison d'un grand sinistre. Une tornade qui aurait dévasté la Balagne , entraînant les blés jusqu'à la mer, mais épargné Curbara . Tous ont alors fait le vœu de se rendre à Notre-Dame du Laziu en ce même jour, vœu encore exécuté aujourd'hui par les plus anciens, mais également les plus jeunes" explique Dominica Martelli . Une journée habituellement prise en charge par le procurateur de l'église et animée par les paroissiens qui se réunissent à l'issue de la messe, autour d'un grand repas convivial. "Mon père François Martelli a été jusqu'au 27 décembre, procurateur de Notre-Dame du Laziu . Il était chargé des intérêts temporels de la maison religieuse. Il a transmis cette mission à ma sœur Mariannes Martelli Blanc et M et Mme Aleau " continue Dominica Martelli .



À Notre Dame du Laziu , on y célèbre un culte essentiellement marial . "On y célèbre donc 5 fêtes dédiées à Marie. Il y a Notre-Dame-de-Grâce pour l'ouverture du sanctuaire le 2 juillet, Sainte-Anne , l'Assomption, le 15 août, le 8 septembre et le 31 septembre pour la fermeture du site" ajoute Dominica Martelli .



À la demande de l a nouvelle procurateu r , Marianne Martelli , l'évêque de Corse, monseigneur François-Xavier Bustillio , est venu célébrer pour la toute première fois depuis la création de l'église, une messe pour l'ouverture du sanctuaire. "Nous sommes dans un lieu dédié à la Vierge Marie. C'est un lieu accompagné et restauré, veillé par une famille. Lorsqu'on fait attention et quand on aime l'église, il y a le côté matériel, mais aussi le côté spirituel. Des personnes ont travaillé longuement et veillé à la beauté de cette chapelle. Il me semblait juste qu'un évêque vienne y célébrer une messe. Je suis venu dans la joie pour honorer et respecter le travail de ces personnes" confie monseigneur François-Xavier Bustillio .



Le père Olivier Marie, du couvent de Curbara , à l'intérieur de cette église, i nitialement chapell e , nous présente la statue de Marie, trésor de l'église de Notre-Dame du Laziu . "Au début, Notre-Dame du Laziu était un temple païen édifié avant le 11e siècle. Très vite, étant situé en face de Rome, les chrétiens sont venus et y ont bâti une chapelle, r omane dans un premier temp s . Après sa rénovation dans les années 1750, la chapelle fut démolie pour être agrandie. En 1765, cette nouvelle bâtisse est dédiée à Marie". À l'intérieur, on y découvre une magnifique statue. Celle de la de la vierge, datant de l'an 1001. Un véritable trésor pour les Corbarais . "Cette statue de la vierge allaitante, la Virgo Lactans en latin, c'est quelque chose d'exceptionnel. Durant 100 ans, Notre-Dame du Laziu était l'église paroissiale de Curbara , avant la construction de l'église collégiale dédiée à l' Annunziata ", précise-t-il.