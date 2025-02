Incendie de la boulangerie Spiga de Curbara : des centaines de personnes rassemblées autour de Jean-Charles Canioni

Les élus de tous horizons et les habitants de l'île se sont rassemblés pour soutenir Jean-Charles Canioni et sa famille, propriétaires de l'établissement, tout en exprimant un ras-le-bol général contre une violence croissante sans éthique en Corse.

Les discours se sont enchaînés au pied du bâtiment endommagé.

Parmi les intervenants figuraient Paul Lions, Maire de Curbara, Marie-Antoinette Maupertuis, présidente de l’Assemblée de Corse, Lionel Mortini, président de la communauté de communes de Lisula et maire de Belgudè, Jean-Christophe Angelini, conseiller territorial et maire de Purtivechju, Paulu-Santu Parigi, sénateur, François-Xavier Ceccoli, député, et Léo Battesti du collectif A Maffia Nò, A Vita Iè.

Au-delà de leur soutien à la famille Canioni, tous déploré la montée de la violence.



"Les gens sont à bout"

"Cette manifestation montre un élan de solidarité et une prise de conscience collective. Cette semaine a été éprouvante et ces derniers mois, depuis décembre, ont été marqués par la mort de jeunes et l'incendie de plusieurs établissements. Les gens sont à bout, et sans prise de conscience collective, rien ne changera. Il semble y avoir une prise de conscience profonde. Des appels à la responsabilité, de l’État aux citoyens, ont été entendus pour emprunter une nouvelle voie plus sereine et positive", explique Marie-Antoinette Maupertuis.



"Marginaliser les groupes mafieux qui imposent leurs lois"

Selon Léo Battesti, la mafia est responsable de ces actes en Corse. "Le grand nombre de personnes présentes aujourd’hui est significatif. Les gens veulent se mobiliser pour soutenir les victimes de faits mafieux, comme c'est le cas aujourd’hui. Au sein du collectif, restons solidaires de toutes les victimes. Malheureusement, leur nombre augmente. La Corse est significativement touchée par les rackets, assassinats, et autres méfaits mafieux. C’est seulement en libérant la parole que des solutions concrètes peuvent émerger pour marginaliser culturellement ces groupes mafieux qui imposent leurs lois", affirme-t-il.



"Permettre à nos enfants d'échapper à ce fléau"

L’éducation, souvent négligée, doit redevenir une priorité pour l’État, selon Lionel Mortini qui lui a succédé.

"La population en a assez. Depuis des décennies, la Corse subit l'emprise de la voyoucratie, que nous, élus, subissons aussi, comme les entreprises. Aujourd'hui, il était crucial d'être présents. Il convient de prendre des mesures concrètes. Il faut réinvestir dans la culture et l’éducation scolaire. et cesser de réduire budgets et postes pour l’Éducation Nationale. Il aussi relancer le sport. Ce sont là les piliers pour sortir du cycle de la voyoucratie et permettre à nos enfants d'échapper à ce fléau. La drogue, la spéculation immobilière, la pression sur les entreprises sont les moteurs financiers de la mafia qu’il faut combattre en renforçant la justice, la police et les politiques".