Ajaccio : Une 2ème édition du festival « Spiritu Sacru » en hommage à la Vierge Marie

« Evviva Maria ! ». C’est le thème de la seconde édition du festival Spiritu Sacru, qui se tiendra ce samedi 18 octobre à 21 h en la cathédrale d’Ajaccio. Organisé par RCF Corsica, l’événement se veut être « une véritable vitrine du chant sacré corse » et proposera cette année encore un « programme éclectique, mêlant classique, polyphonies et chants confrériques », pour une soirée « hommage à la Reine de la Corse, la Vierge Marie ».



Après le succès de sa première édition, le festival revient en effet avec la même ambition de mettre en lumière la richesse du patrimoine musical sacré. En ouverture, les enfants de l’école Saint-Joseph d’Ajaccio donneront le ton, avant un intermède de musique classique avec Jérémie Vuillamier à l’orgue, accompagné de la cantatrice Michelle Canniccioni et de l’ensemble Ad Amore (cetera, violon et chants).



La seconde partie fera quant à elle la part belle aux confréries corses, gardiennes d’un répertoire ancestral. Le public pourra notamment découvrir le Chœur de la paroisse Saint-Roch d’Ajaccio, la confrérie Santa Croce di Vicu, celle de Santa Croci di Furcioli è di u Panicali ainsi qu’a Compagnia del Santissimo Sacramento de Sartène. « Chacune pourra ainsi présenter sur le thème de la Vierge Marie les spécificités musicales de sa microrégion à travers ses mélodies et ses chants particulier », indique RCF Corsica.





Offrir une vitrine aux chants sacrés corses tout en soutenant RCF Corsica



Ce festival qui s’inscrit en outre pleinement dans la mission que s’est donnée la radio organisatrice. « RCF Corsica a à cœur de promouvoir tout ce qui touche à l’identité et à la culture corses. Elle a donc souhaité offrir une place particulière aux chants sacrés et aux confréries dont on ne souligne pas assez le rôle essentiel qu’elles jouent au quotidien », souligne-t-elle. Un engagement culturel et spirituel qu’elle entend bien pérenniser. « Chaque année, nous proposons ainsi de découvrir quelques-unes d’entre elles. Et nous travaillons d’ores et déjà à une prochaine édition avec pourquoi pas également des confréries venues d’ailleurs pour un beau moment de partage », glissent les organisateurs.



Ce rendez-vous musical est aussi un événement solidaire, puisque ce concert est organisé au profit de la radio RCF Corsica « qui vit essentiellement des dons des auditeurs ». « Il s’agit d’un soutien indispensable. En plus de la gestion au quotidien d’une radio, il s’agit de finaliser le lourd investissement technique qui permet la retransmission en direct des messes célébrées en la Cathédrale d’Ajaccio », dévoile-t-on du côté de la radio chrétienne.



Pour rappel, RCF Corsica est aujourd’hui la seule radio associative de Corse à émettre sur l’ensemble de la Corse-du-Sud, avec ses antennes à Ajaccio, Porto-Vecchio et Bonifacio, et partout dans le monde via son site internet et son application. « Nous produisons plus de 4 h 30 de programme locaux quotidien en langue française et en langue corse depuis nos studios à Ajaccio », explique cette équipe de passionnés en détaillant : « Au cœur de notre programmation, la proximité, l’invitation à la réflexion, le divertissement et la joie à l‘image de notre slogan « « Spartimu a gioia ». C’est toute la richesse spirituelle culturelle patrimoniale de la Corse qui est mise en avant avec des rendez-vous hebdomadaires avec l’évêque de Corse le Cardinal Bustillo où il commente l’actualité et où l’on échange autour des questions liées à la Foi, les commentaires d’Evangiles avec les prêtres du diocèse, des émissions culturelles, historiques, littéraires, sportives, culinaires et l’actualité insulaire avec des journaux d’information quotidiens et chaque jour un invité dans la matinale le tout en langue française et en langue corse ».