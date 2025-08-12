À Pietraserena, une association au chevet de l’église Saint Roch

C’est une restauration qui mobilise tout un village. À Pietraserena, l’église Saint Roch va bientôt connaître un grand lifting sous l’impulsion de la mairie et sous le regard attentif de l’associu Abilitazione di a chjesa San Roccu di Petraserena, créée pour l’occasion.



« Il y a quatre ans, quand le maire du village nous a annoncé que l’église allait être rénovée, il nous fait comprendre qu’il serait bien qu’une association accompagne cette restauration afin à la fois d’associer la population, mais aussi de récolter des fonds car tout n’est pas pris en charge », indique Théo Sialelli, le trésorier de l’association. Très vite, l’idée séduit au point que l’association compte désormais près de 200 adhérents, alors que Pietraserena ne compte qu’une cinquantaine d’habitants à l’année. « Beaucoup de monde s’est mobilisé autour de cette association, aussi bien des personnes qui habitent sur place à l’année, mais aussi beaucoup de gens qui ont leurs origines à Pietraserena », dévoile Théo Sialelli en insistant sur le lien fort de la communauté avec l’église. « Il y a même des gens qui n'ont plus de maison au village qui continuent à nous envoyer chaque année leurs cotisations. Cette restauration a vraiment touché parce que même si nous ne sommes pas un énorme village, nous avons une diaspora vivante, les gens sont toujours là dès qu'il y a des fêtes importantes. Et puis surtout, tout le monde a un souvenir dans cette église, que ce soit un baptême, un mariage, un enterrement », ajoute-t-il.



Construite aux alentours de 1600, cette église Saint Roch est aujourd’hui très abîmée et nécessite donc une restauration urgente. « Comme beaucoup d’églises à l’époque, elle a été édifiée sur une crypte. Or il se trouve que beaucoup d’eau s’est accumulée là-dessous et qu’il y a une espèce d’affaissement dans l’église », explique Théo Sialelli, « Il y a vraiment un souci au niveau de la cavité qui se trouve en dessous à tel point que je ne sais pas si on pourra encore dans très longtemps continuer à célébrer si les travaux ne commencent pas ». Mais au-delà des travaux urgents, d’autres viseront à redonner son style traditionnel à l’édifice dans les prochaines années, après des restaurations hasardeuses à la fin du XIXème et au début du XXème siècles. « À l’époque, on a gratté pour retrouver des anciennes peintures et cela a donné un travail absolument terrible »,note le trésorier de l’associu Abilitazione di a chjesa San Roccu di Petraserena, en pointant par ailleurs une réfection du toit en tuiles il y a une cinquantaine d’années, alors que les bâtiments du territoire arborent des toits en lauze. « Le toit qui n'est pourtant pas en si mauvais état va devoir être reconstruit pour être conforme aux bâtiments historiques », développe-t-il. Outre ces gros travaux réalisés sous l’égide de la mairie, l’association s’astreindra pour sa part à la restauration des nombreux tableaux et saints de l’église.



Afin de parvenir à couvrir les frais afférents à une telle opération, depuis 4 ans, ses membres organisent de nombreux évènements au village à l’instar de concerts et autres représentations théâtrales. « Les fonds que nous avons pu récolter grâce à différents évènements que nous avons organisé, comme un concert de Jean-Paul Poletti et le chœur d’hommes de Sartène, nous ont déjà permis de restaurer un saint en péril et de traiter les bancs de l’église qui étaient attaqués par les vers », souligne Théo Sialelli, en appuyant sur le fait qu’au-delà de récolter de l’argent, ces évènements permettent également de sensibiliser les gens du village à la restauration de l’église et de recréer du lien.