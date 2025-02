Notre-Dame de Paris accueille la Messe des Corses le 20 février

Les Corses de Paris et d’ailleurs ont rendez-vous le jeudi 20 février 2025 pour une messe célébrée à Notre-Dame de Paris à 16 heures. Présidée par le cardinal François-Xavier Bustillo, évêque d’Ajaccio, cette célébration cette célébration est ouverte à tous, sans réservation.



Une soirée aux couleurs de l’île

Après ce temps de prière et de recueillement, les participants pourront prolonger la rencontre lors d’une soirée festive au 3 rue des Prêtres Saint-Séverin (5ᵉ arrondissement de Paris), de 18 heures à 21 heures. Animations et buffet aux saveurs insulaires viendront clore cette journée de partage.



Les inscriptions pour la soirée se font en ligne (billetweb.fr), et il est demandé aux participants de présenter leur ticket à l’entrée.



Informations et contacts : communication@corse.catholique.fr.