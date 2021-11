Nepita, erba barona, murza : le maquis corse source d'inspiration pour la création d'huiles essentielles

Depuis plus de 2 800 ans, les huiles essentielles sont utilisées à des fins pharmacologiques. Aujourd'hui, elles servent aussi pour les usages cosmétiques et alimentaires. En Costa Verde, au sein de l'entreprise Essences Naturelles Corses, on perpétue ce savoir- faire autour de végétaux endémiques. Sophia Keyserlingk, la pétillante directrice, explique que dans sa distellerie, tout se fait sur place « nous faisons la mise en culture, la cueillette, et la transformation du végétal. Ici, nous établissons tout le processus de la graine jusqu'à la formulation chimique et on commercialise».Les ouvriers agricoles procèdent à la plantation, au déshergabe et à la récolte des végétaux comme le romarin, le pistachier lentisque et l'immortelle. Les chefs de culture veillent sur environ 3 hectares, une fois les plantes récoltées, « on a des chimistes qui procèdent à la fabrication des produits que l'on vend ».Les bienfaits des huiles essentielles ne sont plus à démontrer. Ainsi, on connaît les vertus cicatrisantes, anti-hématomes et spasmodiques de l'immortelle. Mais son super pouvoir est un véritable élixir anti-âge. Elle atténue les cernes et répare les rides, ce petit flacon est indispensable à ceux qui voudraient effacer les signes du temps. « L'huile essentielle est un extrait liquide aromatique issu d'une plante obtenu par distillation à la vapeur d'eau confirme S. Keyserlingk , nous avons des produits à base de romarin, de pin laricio, de myrte et notre produit phare est l'huile essentielle d'immortelle en cosmétique ».L'entreprise engagée dans l'agriculture bio a un panel de produits Corses certifiés Ecocert, certifiée aussi Demeter la production prend en compte les processus écologiques naturels de la terre et de la planète, ainsi S. Keyserlingk souligne « pour nous l'agriculture c'est aussi prendre en compte le cycle de la lune et de l'alignement des planètes, c'est important de trouver un équilibre et de suivre le calendrier lunaire, on a des jours fruits, des jours racines ». Fidèle à une agriculture biodynamique, l'équipe des Essences Naturelles Corses respecte des pratiques qui cherchent à saisir la nature profonde de la terre et des plantes.La gérante de l'exploitation morianaise continue « nous ne faisons pas de cueillettes sauvages de plantes qui servent à l'élaboration des huiles essentielles, d'ailleurs très réglementées, mais dans notre jardin nous cultivons l'immortelle comme d'autres plantes ou arbustes endémiques et nous faisons aussi appel à des pépiniéristes locaux qui nous fournissent. Nous produisons en petites quantités car nos produits sont totalement artisanaux. Pour la commercialisation nous vendons sur place, et nous exportons aussi mais en très petites quantités en Allemagne, aux USA, en Chine et au Japon ». La légende raconte que c'est grâce aux puissantes effluves de l'immortelle que Napoléon savait qu'il arrivait chez lui, avant même d'avoir posé les pieds sur son île. Il faut croire que le parfum de la petite fleur or a dépassé bien des frontières.L'usage des huiles essentielles en utilisation simple ou comme compléments thérapeutiques ne doit pas être pris à la légère, car ces substances très concentrées en éléments chimiques peuvent présenter un danger si elles ne sont pas utilisées à bon escient. Francescu Gineste, pharmacien à Bastia nous livre ses réflexions « les huiles essentielles Corses sont une excellente alternative naturelle, je me rends compte que les gens maîtrisent le sujet et savent parfaitement ce qu'ils veulent. Mais il faut être prudent car certains produits sont risqués si on s'en sert sans l'avis d'un professionnel.»Formé à l'aromathérapie, à l'homéopathie et à la phytothérapie, ce professionnel de santé a un rôle de conseil très important « on pense souvent que les huiles essentielles ne soignent que les petits bobos, évidemment elles ne peuvent à elles seules soigner les grands maux, mais elles sont un complément indispensable»Francescu Gineste « en cosmétique, nous avons de bons produits qui sont très demandés , bien sûr l'immortelle mais aussi le myrte pour ses qualités revitalisantes. C'est important de mettre en valeur les huiles essentielles de chez nous, ça permet aux entreprises locales de se développer à côté des grands noms de la cosmétologie».