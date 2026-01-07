Neige à basse altitude : les transports scolaires perturbés dans le Cismonte ce mercredi

L’hiver fait une arrivée remarquée en ce début d’année. Alors que la Corse était jusqu’ici épargnée, dès la nuit prochaine, l’île va connaître un épisode hivernal temporaire, avec une chute marquée des températures, notamment à l’intérieur et en montagne. Conséquence directe, les transports scolaires de la Collectivité de Corse seront perturbés dans le Cismonte ce mercredi, deux jours à peine après la rentrée des classes.
Selon Météo France, des averses mêlant pluie sur le littoral et neige à basse altitude sont en effet attendues. Des flocons pourraient ainsi tomber « dès 300 mètres, voire un peu plus bas », tandis que « quelques centimètres de neige » sont annoncés à partir de 600 mètres et qu’une vigilance jaune neige-verglas a d’ailleurs été déclenchée sur l’ensemble de l’île.
Dans ce contexte, le service de nombreuses lignes de transports scolaires ne pourra pas être assuré en Haute-Corse, annonce la Collectivité de Corse invoquant des raisons de sécurité face à des conditions de circulation jugées délicates, voire dangereuses.
Pour consulter le détail des lignes impactées : https://www.isula.corsica/Conditions-meteo-Cismonte-perturbations-sur-les-lignes-de-transport-scolaire-le-mercredi-7-janvier-2026_a5824.html
La CdC appelle en outre les automobilistes à la prudence et recommande de s’informer avant tout déplacement, en particulier dans les secteurs exposés. Plusieurs outils permettent de suivre l’évolution de la situation en temps réel en appelant le PC Routes au 04 95 46 17 12 ou en suivant l’évolution de la situation via le site de la CdC
#InfoTransportsCdC | Via Scola— Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse (@IsulaCorsica) January 6, 2026
⚠️ Attenti ! En raison de chutes de neige annoncées à basse altitude, les transports scolaires @IsulaCorsica seront perturbés dans le Cismonte ce mercredi.
Lignes annulées : https://t.co/5tS07bM46U@IsulaCorsica vi ringrazia pè a vostra pazienza. pic.twitter.com/CluYUzOF26
