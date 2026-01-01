Jusqu’à -7°C localement : la Corse face à un épisode hivernal dès la nuit prochaine

Jusqu’à présent épargnée par le froid qui touche le continent, la Corse va à son tour connaître un refroidissement temporaire dès la nuit prochaine. Cet épisode, qui va se concentrer « essentiellement sur les nuits de mardi à mercredi et de mercredi à jeudi », selon Jérémy Gaudin, prévisionniste au centre Météo France d’Ajaccio, concernera surtout l’intérieur de l’île. Les températures minimales pourraient descendre « jusqu’à -2 ou -3°C, voire -6 à -7°C en montagne à 1 500 mètres d’altitude », tandis que le littoral restera plus doux, « avec 3 à 4°C au plus bas la nuit prochaine ». « En journée, il fera quand même assez doux comparé au matin », précise-t-il.





Une masse d’air plus froide et humide, résultat « d’une confrontation entre un air maritime relativement doux qui vient du détroit de Gibraltar et la descente d'air froid qui ne concernait que la Scandinavie et les Pays-Bas, avant de descendre vers l'Allemagne et la France », et qui apportera également des averses, « sous forme de pluie sur le littoral mais sous forme de neige à assez basse altitude ». Des flocons pourraient tomber « dès 300 mètres, voire un peu plus bas », et « quelques centimètres de neige » sont attendus à partir de 600 mètres, touchant villages et cols, notamment celui de Vizzavona.





Une vigilance jaune neige-verglas





Dans le détail, les premières précipitations neigeuses sont attendues en fin de nuit et au lever du jour, « dans un premier temps sur l'ouest de l’île, de l'arrière-pays ajaccien jusqu'au col de Vizzavona », avant de se décaler en fin de matinée « vers Corte, la Castagniccia ou encore le Nebbiu ». Quelques flocons ou « un léger poudrage » pourraient également toucher le col de Teghime, au-dessus de Bastia. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le froid persistera surtout sur l’ouest de l’île. « La limite pluie-neige devrait remonter plutôt aux alentours de 700 à 900 mètres, et les hauts villages devraient être concernés et avoir un peu de neige le jeudi matin. Les averses se poursuivent aussi sur toute la journée de jeudi. »





Face à cet épisode, une vigilance jaune neige-verglas a été mise en place pour la journée de mercredi, de 2 à 12 heures sur la Corse-du-Sud et de 6 à 16 heures pour la Haute-Corse. « Les horaires peuvent varier, mais ça reste une vigilance jaune à ce stade », précise le prévisionniste de Météo-France. « Les endroits où la neige persiste pendant la nuit, ou alors les endroits où la chaussée reste humide avec des températures négatives, sont les plus concernés par cette vigilance. »





Dans une publication sur ses réseaux sociaux, la préfecture de Corse recommande de limiter ses déplacements, d’équiper son véhicule de pneus hiver ou de chaînes, d’adapter sa vitesse, d’augmenter les distances de sécurité, d’adopter une conduite souple, de s’informer sur les conditions de circulation avant de partir et de se tenir informé de l’évolution de la situation. En cas d’urgence, il est nécessaire d’appeler le 17 ou le 112.

