National : Le FC Borgo concède le nul au Mans (2-2) mais stoppe sa série de défaites

Les affaires commençaient bien pour les hommes du président Emmanuelli, puisque sur leur premier corner à la 5ème minute, Doumbia ouvrait le score. Ceux-ci devaient ensuite courber l’échine pour endiguer la domination visiteuse, se contentant de contres, hélas trop mal mal négociés. Les Sarthois enfilaient les corners comme des perles mais sans concrétiser leur domination. Ils égalisaient toutefois logiquement à la 34ème. Les visiteurs qui dominaient largement la rencontre auraient même pu doubler la mise en fin de 1ère période, la transversale sauvant le gardien Barbet.

La seconde période démarrait aussi bien que la 1ère pour les Borgais qui reprenaient l’avantage par Tattevin. Joie de courte durée puisque les Manceaux égalisaient sur penalty 5 minutes plus tard. Les visiteurs reprenaient alors le contrôle du match. Le jeu se stabilisait par la suite. Avec très peu d’occasions de part et d’autre. Les Corses terminaient même à 10, les 7 dernières minutes, Lakhamy se blessant sur une course rapide.

Le score en restait là malgré un ultime rush des Manceaux.



Feuille de match

National

7ème journée

FC Bastia Borgo 2 - 2 Le Mans FC (1-1)

Stade Paul Natali à Borgo

Temps : beau

Pelouse synthétique en bon état

Spectateurs : environ 250



Arbitre centre : EDGAR BARENTON

Arbitre assistant 1 : YANN THENARD

Arbitre assistant 2 : OLIVIER STUDER



Buts :

Doumbia (5ème) – Tattevin (47ème) pour FCB

Quarshie Edwin (34ème) – Gnanduillet (sp 52ème) pour Le Mans.



Avertissements :

Zahibo (16ème) – Hemans (54ème) pour FCB





FCBB : Barbet – Kote (Genty 83ème) – Benoit – Romany – Escartin – Hemans – Doumbia (c) – Kerkhour (Ley 71ème) – Duku (Diarra 65ème) – Zahibo – Tattevin (Lakhamy 71ème).

Entr. : Alex Torres



LMFC : Kocik – Nguinda (Fadiaga 35ème) – Voyer – Gnanduillet – El Khoumisti – Rossignol (Boubaya 71ème) – Vincent – Vargas (c) – Quarshie J – Smith – Quarshie E.

Entr. : Cris





Le film du match

Coup d’envoi donné par les Manceaux.

1ère : Belle ouverture de Doumbia (FCB) pour Tattevin mais le gardien manceau Kocik sort bien et s’empare du ballon.

5ème : But pour FCB. Sur un corner de la gauche de Kerkhour, Doumbia en embuscade propulse le cuir au fond des filets de Kocik.

25ème : Sur un corner du Mans de la droite, El Khoumisti reprend le ballon de volée mais celui-ci s’envole au-dessus de la transversale de Barbet.

31ème : Gnanduillet (LM) excentré à droite dans la surface tire au but mais Barbet s’interpose.

32ème : Sur le corner Barbet s’illustre encore sur une reprise de Vincent.

34ème : But pour Le Mans. Superbe tir à l’entrée de la surface de Edwin Quarshie dans la lucarne gauche de Barbet

38ème : Boulet de canon du frère d’Edwin, Jeffray, qui frôle la transversale de Barbet.

45ème : Coup-franc pour Le Mans à 25 m des buts borgais, excentré sur la gauche. Le centre de Vincent dans la boite est repris de la tête par Voyer. Le ballon heurte la transversale et sort.

47ème : But pour le FCB. Sur un coup-franc de Kerkhour de la droite, Hemans dans la surface décale Tattevin sur la droite. Le missile du borgais finit dans les filets de Kocik.

51ème : Main d’Escartin dans la surface corse. L’arbitre désigne le point de penalty pour Le Mans.

52ème : But. Sur le coup de pied de réparation, Gnanduillet tire en force et marque.

62ème : Coup-Franc pour le FCB à 25 m face au but du Mans. Le tir puissant de Kerkhour est bien capté par Kocik.



Réaction de Alex Torres, de l’entraineur du FCB :

« On enclenche une marche en avant après 4 défaites. On a fait preuve de solidarité et de maîtrise tant tactique que technique. On est dans la continuité du match de Nancy. On a eu de bons coups à jouer en première période, mais on les a ratés. Le positif c’est notre rigueur défensive. »