National - L'US Orléans domine le FC Bastia-Borgo

A Orléans, stade de la Source, US Orléans : 3 FC Bastia-Borgo : 0 (1-0)

Buts pour Orléans : El Khoumisti ((29e), Soumaré (60e), Antoine (89e)





L'US Orléans, qui n'avait pas encore connu la victoire depuis le début de la saison, a réussi à remporter les trois points du succès au stade de La Source devant peu plus de 2 000 spectateurs.

Mais il aura fallu attendre El Khoumisti et la 29e minute, et sa reprise de la tête sur un service de Perrin pour voir les locaux prendre l'avantage.

Une avance au tableau d'affichage confortée à l'heure de jeu par Soumaré qui, lui aussi, de la tête trouvait le chemin des filets après un coup franc tiré par Lambèse.

Antoine, a mis les locaux définitivement à l'abri à la 89e minute après une frappe lourde placée hors de portée du gardien insulaire.

Un 3 à 0 et une première victoire. Les hommes de Robin ont apprécié.

Le FC Bastia-Borgo tentera d'en faire de même lundi prochain face à Boulogne.