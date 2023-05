Murzo : A Festa di a Natura revient le 7 mai

Cet événement sera très axé sur la randonnée, mais aussi sur la prévention : une équipe des Groupes Montagne de Sapeur Pompiers (GMSP) sera présente, et animera des ateliers de prévention et de sécurité sur les dangers de la montagne.

Le programme sera varié : animations, balades découvertes, visites, rythmeront la journée "Cette année, le nombre de stands réservés en amont a fortement augmenté, et les exposants viennent de toute la Corse, laissant présager une belle affluence." explique l'organisation qui a mis en place avec le collectif Natur'In Festa un atelier cueillette de plantes comestibles et médicinales afin de sensibiliser et de faire connaître l'herboristerie, une alternative naturelle à la médecine conventionnelle.

La Festa di A Natura accueillera en effet plus de 70 stands de produits corses et insulaires et promet de ravir les petits comme les plus grands.