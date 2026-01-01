CorseNetInfos
Municipales 2023 : modalités de dépôt de candidatures


le Dimanche 25 Janvier 2026 à 17:20

Élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 – Modalités de dépôt
des candidatures



Municipales 2023 : modalités de dépôt de candidatures
Les déclarations de candidature pour les élections municipales et communautaires seront reçues, en vue du premier tour de scrutin, du lundi 9 février 2026 au jeudi 26 février 2026, à l’exception des samedis et dimanches, dans les salons de la Préfecture de la Haute-Corse, rond-point du Maréchal Leclerc de Hautecloque à Bastia, aux horaires suivants :

    • du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ;
    • le jeudi 26 février 2026 de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.

Pour le second tour, elles seront reçues, le lundi 16 mars 2026 de 14h00 à 17h00 et le mardi 17 mars 2026 de 09h00 à 18h00.


La prise de rendez-vous s’effectue en ligne via les liens suivants :

    • pour les communes de moins de 1000 habitants : https://www.rdv-prefecture.interieur.gouv.fr/rdvpref/reservation/demarche/17841/  
    • pour les communes de 1000 habitants et plus : https://www.rdv-prefecture.interieur.gouv.fr/rdvpref/reservation/demarche/17825/

Une déclaration de candidature est obligatoire quelle que soit la taille de la commune et pour chaque tour de scrutin.

L’ensemble des informations concernant les élections municipales et communautairesà destination des candidats, des électeurs et des mairies est disponible sur le site internet des services de l’État en Haute-Corse.




