Montegrossu vers le ramassage des déchets en porte à porte

De ce fait, ce lundi 8 juin, le maire de Montegrossu, Jean-Marc Borri, et le conseil municipal recevaient le président de la communauté de communes de Calvi Balagna, François Marchetti, les agents administratifs ainsi que l'équipe des ambassadeurs du tri.

Au cours de cette réunion, il a été expliqué aux élus communaux les différents points de la transition.

" Le porte-à-porte est la suite normal du tri sélectif. C’est une belle prise de conscience de la part de la population, pour l’avenir de nos communes et de la région dans son ensemble. La gestion des déchets doit être exemplaire, comme elle l'est déjà sur la commune de Montegrossu. Les gens sont très disciplinés et sensibilisés par rapport à ça. Nous ferons le nécessaire pour que tout se passe bien. Je suis très confiant sur le fait qu'ils agiront comme il se doit et accepteront facilement le tri en porte à porte" explique Jean-Marc Borri, maire de Montegrossu.

Sophie Dallest, responsable de la section gestion des dechets à la communauté de communes, revient sur les différents points de cette action.

Quand allez vous intervenir auprès de la population ?

Les ambassadeurs du tri vont se déplacer sur le territoire pour le recensement à partir du 9 juin. Les collectes en porte à porte débuteront le 1er juillet.

Comment cela va-t-il se passer au sein des villages?

Le recensement des ambassadeurs est très important, justement par rapport au type d’habitat. Nous allons équiper les foyers de différentes manières.

Pour les villas individuelles et maisons avec jardin, nous mettrons à disposition des bacs et auront un planning de collecte approprié. Pour les maisons de village, le ramassage se fera avec des sacs, devant les portes. Transparents pour les emballages, le verre et le papier et un bio seau pour les biodéchets, organiques, préparations et restes de repas, avec là aussi, un planning spécifique.

Quel est le rôle des ambassadeurs du tri ?

Leur rôle est de sensibiliser la population au tri et à la crise des déchets. Mais il y a également le contexte de crise, nous expliquons pourquoi nous mettons toutes ces actions en place et l'importance du tri. Par exemple, le biodéchet représente 30% de la poubelle. Dans un centre d'enfouissement c'est tout ce qui est nauséabond.

Certains problèmes ont été soulevés, notamment pour les biodéchets dans les villages et la présence d'animaux, quels sont des dispositifs mis en place pour garantir la propreté des rues ?

Depuis le premier village test Algajola, nous avons pu améliorer certaines choses car nous faisons des bilans avec chaque commune qui est passée au ramassage en porte à porte. Aujourd'hui, nous mettons à disposition des bioseaux avec des anses bloquantes et ne peuvent pas être ouverts.

Quelques chiffres depuis le début du premier porte à porte ?

Nous avons commencé donc en 2017 avec Algajola. Aujourd'hui nous avons déjà la moitié du territoir qui est en porte à porte, nous avons donc des taux de tri qui atteignent par exemple 80% pour Aregnu. Ailleurs c'est toujours au delà de 60% de tri. On voit très bien la différence. À partir du moment où les producteurs de déchets sont responsabilisés, que le tri à la source est fait et que la collecte des biodechets est mise en place, il y a des résultats. Après il faut une volonté politique et des équipes sur le terrain car la population a besoin d'être accompagnée.

Question qui revient souvent, une fois récupérés, où vont ces déchets ?

D'abord tout passe par chez nous au centre de tri à Cantone. Le carton, c'est l'entreprise de Jean-Luc Nieto avec Balagne Recyclage qui le récupère et nous avons la benne de biodechets et ordures ménagères à la Serra. Les biodéchets vont sur une plate-forme de compostage. Les emballages, le verre, le papier et le carton partent au centre de tri à Biguglia et envoyés dans les usines sur le continent pour être recyclés.

Qu'est ce qui va changer pour la taxe des ordures ménagères. Vu avez parler de redevance d'ordures ménagères ?

Comme c'est une expérimentation, nous ne pouvons pas mettre la nouvelle tarification en vigueur uniquement sur quelques communes. Donc pour l'instant, rien ne va changer au niveau de la tarification. Cela restera sur de la taxe foncière. Cependant les usagers recevront une simulation de facture, qu'ils ne devront pas payer, pour comparer ce qu'ils auraient à payer sur ce mode tarifaire et ce qu'ils paient à l'heure actuelle.

À terme, quans tout le territoire sera au ramassage en porte à porte, celui qui ne fait pas le tri paiera encore plus cher que celui qui le fait.

François Marchetti, le président de l’interco, concluait.

" Nous sommes dans la continuité de notre action, du développement du ramassage en porte-à-porte sur l’ensemble du territoire. Logiquement, Montegrossu rentre dans ce cadre-là. Je suis entièrement confiant. Nous avons eu cette réunion avec les élus. Il me fallait leur l’adhésion totale. J’ai pu constater qu'elle était pleine et entière et je m’en réjouis. Maintenant nous allons aller à la rencontre de la population. Mais au regard de ce qui s’est dit ce soir, je ne doute pas que la population adhère.

Cette année, nous avons dû légèrement réduire la voilure en rapport au Covid-19 qui nous a retardé dans le recensement. Le passage en totalité du territoire était prévu pour 2022. L'intégration en 2021 de Calinzana, u Mucale, Mansu et Galeria et nous devions finir par Calvi.

Si nous arrivons à intégrer U Mucale, Calinzana, Mansu et Galeria en même temps, nous maintiendrions le calendrier, sinon ce serait différé d’un an".

À compter du 1er juillet 2020, Montegrossu deviendra la 8ème commune de l'intecommunalité de Calvi-Balagna à intégrer le ramassage des déchets en porte à porte, suivie de Zilia.