Balagne : l'olive et l'amande, nouvelles mascottes du tri sélectif de la Communauté des communes

La CCCB, a organisé dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, un grand concours de dessin.

Ainsi, afin de donner vie aux deux mascottes représentatives de cette partie la Balagne, l'olive et l'amande, qui sont également les foires à thème du territoire, l'interco s'est adressée au collège de Calvi. "C'est avec grand plaisir que nous avons une nouvelle fois participé au projet. De nouveau, nous avons pu voir l'investissement de nos élèves qui ont laissé parler leur créativité. Nous construisons ensemble les citoyens de demain. Ils doivent donc dès aujourd'hui se préoccuper du devenir de l'île" précise Jean-Louis Angeli, le chef d'établissement.

Destiné au élèves de 4èmes et de 3èmes, ce concours s'est préparé sur plusieurs séances, sous l'égide de Sandra Orsoni, professeur d'Arts Plastiques. " Le thème était imposé. Nous avons travaillé sur plusieurs séances. Il fallait représenter une olive et une amande, leur donner vie, les rendre sympathiques et les mettre en action en rapport avec le tri sélectif" détaille le professeur.

Dans un premier temps, 64 œuvres ont été présentées au public via les réseaux sociaux et 10 ont été sélectionnées.

Le jury, composé de François-Marie Marchetti président de la CCCB, Roxane Barthélémy Maire de Sant’Antonino et Vice-Présidente en charge des déchets, Jean-Louis Angeli, principal du collège, Sandra Orsoni professeurs d'arts plastiques, Karine Cochet DGS de la CCCB et Sophie Dallest responsable service du tri sélectif ont eu la lourde tâche de désigner les gagnants.

3 dessins se sont ainsi démarqués des autres. L'olive de Saveria 3eD, l'amande de Laurette 3eC et Victoria 3eE pour le dessin coup de cœur.

" Les personnages choisis deviendront les mascottes du tri sélectif de la CCCB. Ces mascottes auront pour but d'associer un jeune public à la problématique du tri afin de les sensibiliser" explique François Marie Marchetti, président de la CCCB.

Les logos seront visibles sur plusieurs supports, notamment sur les camions de ramassage et lors de la communication de l'interco.

"Je tiens à remercier les élèves pour leur implication, pour avoir joué le jeu et leur professeur qui s'est investie pour la deuxièmes année consécutive dans notre notre projet. Les enfants sont l'avenir et ce sont eux qui, bien souvent, éduquent les adultes. Ils sont le vecteur de communication qui ne peut pas être négligeable " ajoute le président.



Les gagnants se verront remettre une certification dès la rentrée et pourront également assister à la numérisation de leur dessin par l’imprimerie.