Calvi-Balagne : halte aux dépôts sauvages sur le territoire de la communauté des communes

On nous communique:

"A ce jour, et malgré les préconisations strictes du Gouvernement tendant à limiter les déplacements non justifiés, nous constatons avec regret que des personnes multiplient les déplacements pour déposer des déchets de toutes sortes, aux abords des points d’apports volontaires de notre territoire intercommunal.



Il est important de rappeler que la collecte des encombrants est suspendue durant la période de confinement de la population. La déchetterie de Notre Dame de la Serra, dont la gestion relève du SYVADEC, est de ce fait fermée.



Nous vous demandons ainsi de bien vouloir conserver les encombrants à votre domicile, jusqu’à ce que la situation sanitaire soit rétablie.



La lutte contre la propagation du COVID-19 implique une réorganisation des services publics, dont celui relatif à la collecte des déchets :



- Les agents de la Communauté de Communes Calvi Balagne doivent collecter, en priorité, les flux de déchets recyclables et les ordures ménagères. Les encombrants déposés aux abords des points volontaires constituent des dépôts sauvages passibles d’une amende de police.



Cette crise sanitaire sans précédent impose que nous soyons solidaires les uns des autres.



Afin de protéger la population et les agents collecteurs, la Communauté de communes Calvi Balagne en appelle au civisme de chacun.".



Le Président



F M Marchetti



Le Service du tri sélectif de la CCCB est à votre disposition au 06.45.06.84.88 ou par mail à triselectif@fr.oleane.com