Pour les fêtes tout le monde trie les déchets alimentaires à Bastia !

Noël rime bien souvent avec repas de famille et cadeaux, mais que faire de tous les déchets engendrés ? Les jeter ? Oui mais où ?

Face à la crise des déchets qui sévit depuis plus d'un mois en Corse, le maire de Bastia, Pierre Savelli prend les devants et organise une collecte de déchets spéciale.



Ce mardi 24 décembre, une cinquantaine d'élus et agents de la mairie a confectionné des kits de tri composés de sacs jaunes (normalement réservés aux habitants du centre ville) et des sachets blancs (réservés aux déchets alimentaires). Ces kits seront distribués dans les boîtes aux lettres des quartiers Sud, Saint Antoine, Toga, l'Annonciade...

Les sachets jaunes pourront être déposés au bas des immeubles et seront ramassés par les agents municipaux le 25 décembre. Pour les biodéchets (sachets blancs), 7 nouveaux points de collectes seront disposés dans toute la ville soit une quarantaine de bacs.



Une collecte inédite qui n'est pourtant pas du ressort de la mairie mais de la Communauté d'Agglomération de Bastia (CAB), comme le souligne Pierre Savelli : " J'ai fait jouer mes pouvoirs de police pour mettre en place cette collecte. Il faut savoir que depuis 14 mois, il y a 900 conteneurs de trie qui attendent dans le Centre technique municipal et qui n'ont pas été mis en place. Avec la crise des déchets on ne veut pas voir Bastia crouler sur les poubelles donc nous mettons nos agents municipaux à la collecte."



Les habitants de Bastia produisent 45 tonnes de déchets par jour. Si tout le monde effectuait le trie, cela pourrait passer à 10 tonnes.



Les 8 points de collecte de déchets alimentaires

- Hôtel de Ville

- Place du marché

- Place Vincettti (Entrée de la Citadelle)

- Casa di l'Anziani ( San Ghjisè)

- Maison des Services publics (Lupinu)

- Parc Mandela (Montesoro)

- Ancien Hôpital de Toga

- Salle Polyvalente (Lupinu)