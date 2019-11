Un nouveau composteur partagé pour la Com'com Calvi Balagne

Ainsi, les habitants procèdent chez eux au tri de leurs biodéchets.

" Nous mettons en place aujourd'hui, dans la politique que nous avons développé jusqu’à maintenant, un nouveau composteur partagé. Nous en avons installé six jusqu’à présent sur notre territoire. Trois en collaboration avec le SYVADEC, comme aujourd’hui et trois autres de notre propre initiative. Casa-Vecchia est une résidence qui dispose d'une personne en charge des espaces verts qui est partie prenante de notre démarche", explique François-Marie Marchetti, président de la CCCalvi Balagne.

Un composteur partagé est un dispositif de traitement des biodéchets adapté à l’habitat collectif. Il favorise le tri à la source, contribue à une baisse significative des ordures ménagères résiduelles et offre en retour un compost de qualité.

A partir de trois bacs, chaque résident fait dans un premier temps son propre tri dans sa cuisine. Les restes et épluchures de fruits et de légumes, le marc de café et filtres, les sachets de thé et infusions, restes de repas, aliments abîmés, pains rassis, serviettes en papier, essuie-tout, mouchoirs et fleurs fanées sont acceptés. Le contenu est ensuite versé uniquement dans le bac ouvert. Un référent se charge de l'entretien. Une fois le compost prêt, il sera redistribué gratuitement à la copropriété.

( Ne pas y mettre, viandes et poissons, os et arêtes, produits laitiers, huiles, sacs plastiques, y compris les sacs compostables, litières animales, produits chimiques, médicaments, piles, cailloux, sable, charbon, cendres et mégots de cigarettes).

La Communauté de Communes Calvi Balagne et la Commune de Calvi, en partenariat avec le SYVADEC, ont installé ce vendredi 22 novembre, le septième composteur partagé du bassin de vie, à la résidence Casa Vecchia à Calvi.