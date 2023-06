Montagne : les conseils du PGHM de Corse pour partir en randonnée en toute sécurité

En outre, l’adjudant-chef Jérôme Issartel explique qu’il est nécessaire de préparer un sac « bien adapté à ce que l’on va faire ». « Il faut penser à prendre de l’eau, de quoi manger, une casquette, de la crème solaire, des lunettes de soleil, afin d’éviter les coups de chaud qui peuvent entrainer des malaises. Si on va en altitude, il faut prendre un coupe-vent ou éventuellement une doudoune, car même si quand on part il peut faire chaud, dès qu’on va monter en altitude on va rapidement être confronté à des températures plus froides et on peut faire face à une hypothermie, notamment si on prend un orage », détaille-t-il en appuyant sur l’importance de s’adapter aux conditions météorologiques en montagne et pour cela ne pas hésiter à se renseigner, par exemple auprès du Parc Naturel de Corse.



Afin d’éviter de se perdre, il signale aussi qu’une vraie préparation en amont est indispensable avant de prendre un itinéraire inconnu ou compliqué. « Certaines personnes font une préparation avant leur sortie qui est parfois insuffisante », regrette-t-il.



En somme, le militaire du PGHM de Corte résume : « Pour partir en montagne, il faut être vigilant, bien se préparer, bien s’hydrater et toujours parer au pire, même si la météo annonce du beau temps. En respectant ces consignes de vigilance et de préparation aussi bien matérielles que techniques on minimise les chances d’avoir un accident et de faire appel à nos services ».