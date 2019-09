Mobilisation contre les pesticides : trois semaines pour donner votre avis

Rédigé par La rédaction le Lundi 23 Septembre 2019 à 14:04

Le gouvernement a ouvert pour trois semaines une consultation en ligne sur les distances minimales à respecter entre habitations et zones d'épandage de produits phytosanitaires agricoles. L'Associu pè una Fundazione di Corsica invites les corses à signer cette pétition pour dire non aux pesticides de synthèse à proximité des écoles et des habitations.

