Michel Castellani : « La réforme territoriale sera-t-elle menée à terme avant la fin du quinquennat ? »

Face aux rumeurs de plus en plus persistantes sur la mise à la trappe du projet de loi 4D pour décentralisation, différenciation, déconcentration et décomplexification, le député Michel Castellani a interrogé le gouvernement lors des questions orales mardi à l’Assemblée nationale. « La crise sanitaire a confirmé́ le rôle fondamental des collectivités territoriales dans la lutte contre la pandémie. Elles ont été́ un rouage essentiel dans l’application des mesures sanitaires et économiques, et leurs interventions ont parfois permis de combler les carences de l’État. Les derniers mois ont mis en évidence les limites, les lourdeurs d’un système trop centralisé et trop administré », débute Michel Castellani. Avant de rappeler à la ministre chargée des collectivités territoriales que, l’automne dernier, elle avait présenté́ les grandes lignes du projet de loi de réforme territoriale et annoncé son examen en Conseil des ministres début février. « Mais, plus les mois avancent, plus l’ambition de cette réforme se rabougrit, au point que l’on parle désormais de son enterrement », poursuit-il. Le 9 janvier dernier, Le Premier ministre indiquait que ce ne serait ni « une révolution, ni un nouvel acte de la décentralisation ». Le député de Bastia estime que « contrairement aux arguments avancés, il est urgent de moderniser notre organisation, pour plus de proximité́ et moins de verticalité́ ». Il prend l’exemple corse où « les relations État/Collectivité́ se sont dégradées, et il serait souhaitable qu’à l’avenir l’État aborde dans un esprit de co-construction les vœux et les initiatives de l’Exécutif territorial et de l’Assemblée de Corse ». Avant de suggérer : « Sans doute faudrait-il revenir à l’esprit qui a présidé́ au discours du candidat Macron à Furiani : écoute des territoires et des élus, prise en compte des spécificités... le candidat avait même évoqué́ « l’émancipation de la Corse » ». Et de conclure sur sa question : La réforme territoriale portée par le projet de loi 4D sera-t-elle menée à terme avant la fin du quinquennat ? ».