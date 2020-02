Meurtre de Barthélemy Casanova à Corte : "Nous appelons les jeunes recherchés à se rendre"

Jean-Claude Acquaviva, qui fait partie du collectif, a tenu quelques mots au sujet du meurtre de Barthélemy Casanova " les faits sont graves. Les informations recuillis par les nombreux témoignages sont accablants. La maman de Barthélemy a déposé plainte contre 2 personnes identifiées. La victime et ses boureaux ne se connaissaient pas, il n'y a pas eu de bagarre. Les nombreux témoins se sont rendus directement à la gendarmerie et nous incitons les citoyens à continuer de suivre l'exemple. Nous appelons les jeunes recherchés à se rendre. Il ne faut plus marginaliser ses actes barbares et ne pas répondre à la barbarie par la barbarie mais par la parole et l'action au service de l'intérêt collectif de notre jeunesse. Nous lançons encore une fois un appel à toutes les forces politiques, syndicales, associatives, universitaires et a chaque citoyen pour témoigner ce samedi 8 février de la solidarité de la corse et de sa soif de justice à 15 heures devant l'hôtel Sampieru ou une marche blanche nous conduira jusqu'à la mairie et invitons également les commerçants à baisser leur srideaux."