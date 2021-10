Météo de la semaine en Corse : pluie prévue dès le milieu de la semaine

Lundi 25 octobre

Le temps sera sec mais souvent nuageux avec toutefois de belles éclaircies en bord de mer. Le vent de Nord-Est sera parfois modéré sur le Nord et le Sud de l’île, voire en Balagne. Les températures maximales seront de saison ou légèrement au-dessus. 16 à 22 degrés de l’intérieur vers les côtes.



Mardi 26 octobre

Le soleil sera bien généreux tout au long de la journée. Le vent, toujours orienté au secteur Est à Nord-Est soufflera encore assez fort dans le Cap Corse. Températures maximales 15 à 21 degrés.



Mercredi 27 octobre

Le ciel sera souvent gris et le temps humide avec même de petites pluies éparses. Il neigera au-dessus de 2 500 mètres. Quelques éclaircies se développeront en fin d’après midi. Vent d'Est-Nord-Est assez fort dans le Cap Corse. Températures maximales : 14 à 20 degrés.



Jeudi 28 et vendredi 29 octobre

Temps nuageux avec des pluies faibles.

Persistance d’un bon vent de Nord à Nord-Est. Températures maximales : 15 à 21 degrés et 11 degrés sur le relief.



Samedi 30 et dimanche 31 octobre

Temps capricieux avec un risque de fortes pluies en deuxième partie de nuit de samedi à dimanche. Vent de secteur Sud-est modéré, dans le Cap Corse et le long de la côte orientale. Températures maximales en hausse : 17 à 22 degrés, 13 degrés sur le relief.