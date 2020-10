Météo de la semaine en Corse : Des averses lundi puis du beau temps

Lundi 26 octobre

Nuages et éclaircies se partageront le ciel en ce lundi. Au fil des heures de la matinée, des nuages menaçants se développeront et donneront des averses et des orages. D’abord sur la façade occidentale et dans le Cortenais, dès la matinée, puis s’étendant sur la partie orientale en soirée. Le Libecciu soufflera fort de la pointe du Cap Corse aux Bouches de Bonifacio en passant par la Balagne et en montagne. Des rafales de 80 à 100 km/h y sont attendues. Les températures maximales seront comprises entre 16 et 21 degrés du centre vers le bord de mer.





Mardi 27 octobre

Le soleil sera de retour. Toutefois quelques averses sont encore prévisibles en journée en Balagne, sur le sud-ouest de l’île ainsi que sur le relief avec une limite pluie-neige vers 1400 mètres. Persistance d’un bon vent d’Ouest sur la partie occidentale et aux extrémités de l’île avec des rafales de l’ordre de 70 km/h. Les maximales seront en légère baisse, en dessous des normales : 13 à 18 degrés du centre vers les côtes.





Mercredi 28 octobre

Belle journée ensoleillée avec un vent de Sud-Ouest encore assez fort dans le Cap Corse. Vent faible à modéré ailleurs. Légère hausse des températures maximales : 15 à 21 degrés.





Jeudi 29 et vendredi 30 octobre

Grâce à la présence d’un anticyclone centré sur l’Allemagne, le soleil brillera. Les températures maximales seront sans grande évolution : 16 à 21 degrés.





Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre

C’est un week-end ensoleillé qui nous est promis avec un vent variable faible.

Les températures seront agréables, comprises entre 16 et 22 degrés en mi-journée.