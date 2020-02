Météo : Une semaine globalement ensoleillée

Lundi 17 février Les éclaircies prédomineront après dissipation des nuages bas matinaux et côtiers. Vent faible, légèrement modéré en Balagne et du coté de Porto Vecchio 30 à 40 km/h. Températures maximales : entre 14 et 17 degrés près des côtes, 11 à 14 degrés dans l’intérieur.



Mardi 18 février Au lever du jour, on relèvera de 4 à 10 degrés du centre vers le bord de mer. Le ciel sera variable, passagèrement nuageux mais sec. Toutefois quelques rares averses seront possibles en début d'après-midi le long de la côte orientale. Vent faible en général, encore localement modéré de secteur Sud-Ouest en Balagne le matin. Températures maximales: 10 à 17 degrés du centre vers les côtes.



Mercredi 19 février Temps bien ensoleillé. Vent de secteur Ouest à Nord-Ouest modéré du Cap à la région bastiaise, 30 à 40 km/h. Températures maximales: stationnaires



Jeudi 20 et vendredi 21 février Temps largement ensoleillé. Vent faible en général. De secteur Est coté oriental, de secteur Ouest, façade occidentale.

Températures minimales : voisines de 0 à 8 degrés du centre vers le bord de mer. Températures maximales : de 10 à 17 degrés.



Samedi 22 et dimanche 23 février Pas de changement, le soleil sera au rendez-vous. Vent faible en général. Températures en hausse : 12 à 19 degrés.

Tendance pour la semaine du lundi 24 février au dimanche 1er mars

Temps globalement ensoleillé.