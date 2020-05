Messe à huis clos pour le pèlerinage de Sainte Restitude à Calenzana

Traditionnellement, le pèlerinage de Sainte Restitude attire chaque années des centaines et des centaines de fidèles à Calenzana.

Cette année, il n'en sera rien. Les reliques ne seront pas portées en procession et la messe de plein air à Sainte Restitude n'auront pas lieu.

Cette décision a été prise par le maire Pierre Guidoni, en concertation avec son conseil municipal et l'abbé Ange-Michel Valery, archiprêtre en charge su secteur paroissial Calvi-Balagne.

" Dans cette période de déconfinement nous n'avons pas voulu prendre de risques. Aussi, j'ai décidé de limiter ce pèlerinage avec une messe à huis clos qui sera célébrées en la chapelle Sainte Restitude. par l'abbé Ange-Michel Valery, en présence de 3 confrères qui respecteront les règles de distanciation. Les fidèles pourront déposer une bougie auprès auprès du Saint qui sera isolé en empruntant un sens unique allant d'une porte à une autre.

Pour tous ceux qui souhaitent prier et communier, la messe sera retransmise en live vidéo sur les réseaux sociaux" précise Pierre Guidoni joint par téléphone à la mi-journée.

Le maire de Calenzana a par ailleurs adressé un message à l'ensemble de la population et des pèlerins:

" Chères Calenzanaises et chers Calenzanais, chers paroissiens, pour des raisons de sécurité par rapport au Coronavirus, j avec l'archiprêtre Ange Michel Valery nous avons décidé d'un commun accord que au vu l'arrêté ministériel que le pèlerinage de Sainte Restitude s programmé le dimanche 24 mai à 11 heures, se limitera cette année à une messe qui sera célébrée à huis clos en la chapelle Sainte-Restitude. Cette messe retransmise en direct live sur Facebook. Vous pourrez vous recueillir sur les lieux en respectant les gestes barrière le dimanche après-midi de 14 heures à 16 heures.

Nous comptons sur votre civisme, dans l'intérêt de chacun. Très cordialement"