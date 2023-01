MeToo chez les médecins : un documentaire sur les agressions sexuelles tourné en Corse

Du fait de son déroulement sur une large période de temps, « #MeeToo chez les médecins » permet également d’étudier l’évolution de la perception des agressions sexuelles par la société française. « Notre documentaire aurait pu être diffusable en 2015 ou 2016. Mais ça, c’était avant MeeToo (2017, NDLR), et les diffuseurs n’avaient pas de sensibilité particulière autour de ces sujets-là, donc on a dû attendre », explique Xavier Deleu. Aujourd’hui, avec la libération de la parole généralisée, les témoignages se font plus fréquents, et suscitent logiquement encore plus d’intérêt.



Dans le cas du film sur Jackie, le focus a donc été mis sur les médecins, « jusque-là épargnés », dixit Xavier Deleu. « L’objectif, c’est de donner confiance à des victimes, qui n’osent pas porter plainte. Comme on dit souvent, la honte doit changer de camp. Mais à travers ce documentaire, on souhaite aussi éveiller la justice et le conseil de l’ordre des médecins », largement pointé du doigt tout au long des séquences filmées. En somme, servir de point de départ, dans le but d'initier ensuite des enquêtes, ou de donner un espoir aux victimes.



Pour suivre le parcours de Jackie, entre sa maison d'Ajaccio, le tribunal de Bastia, et ses actions sur le continent, le documentaire « #MeeToo chez les médecins » sera disponible sur la chaîne de télévision LCP. La première diffusion est prévue mercredi 11 janvier à 20h30, puis suivront d'autres passages à l'antenne : le 18 janvier (00h30), le 5 avril (20h30) et le 12 avril (0h30).