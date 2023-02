Maxime Tesi, honoré pour ses 80 ans consacrés à la Musique municipale d’Ajaccio

Puis, Stéphane Sbraggia prendra également le temps de distiller quelques notes de la vie de ce menuisier de métier, dont l’entreprise familiale est implantée depuis trois générations dans la rue des Bûcherons. Un lieu bien connu des habitants de la vieille ville, au point que certains ont pris l’habitude de l’appeler « la rue de chez Maxime ». « Rien d’étonnant à cela. Vous êtes une figure incontournable de ce quartier. Votre belle personnalité y est évidemment pour beaucoup. Une âme généreuse, forte et solide ; des qualités qui renvoient au métier que vous avez exercé avec passion et talent durant de si longues années. Vos amis de la Musique municipale lesavent bien, eux qui utilisent encore l’ensemble du mobilier – armoires, chaises, encadrements et pupitres – que vous avez fabriqué pour leur usage », glissera le maire.



Il louera encore l’attachement de Maxime Tesi à « faire résonner la musique sur toutes les places et dans toutes les enceintes d’Ajaccio » et notamment du côté de Mezzavia. « Vous avez en effet été l’un des membres actifs de la « fanfare du Gazelec football club ajaccien », sourit-il en évoquant un « passionné de sport dont le palmarès est notamment orné de plusieurs titres de champion de Corse d’haltérophilie » et qui incarne par ailleurs un « art de vivre et d’être ». « Il raconte cet Ajaccio auquel nous sommes tous si attachés, où l’amitié et la solidarité ne sont pas de vains mots ».