« Massimu sempre vivu » : 800 personnes rassemblées à Corte pour dire "non" à la gangrène mafieuse

Il n'est pas encore 15 heures, ce dimanche 29 septembre, lorsque les premières personnes venues des 4 coins de la Corse commencent à affluer devant les bâtiments de l’Université de Corte. S'ils sont venus en nombre, c’est pour dire stop à l'emprise mafieuse que subit la Corse depuis maintenant un long moment, tout en rendant un hommage unanime à Massimu Susini, jeune homme abattu à Carghjese, 2 semaines auparavant, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail.





« Massimu sempre vivu », « Mutu, più, oghje parlemu per tè » sont quelques-unes des nombreuses phrases que l'on peut lire sur quelques pans de murs de la cité cortenaise, et aux 4 coins de la Corse depuis maintenant plusieurs jours.

Après que les nombreux présents aient observé une minute de silence en mémoire à ce dernier, c’est Paul-Félix Benedetti, leader du mouvement « Core in fronte » qui a introduit ce premier débat afin de dénoncer « la situation exécrable de la Corse, où des bandes se permettent de tuer pour assouvir leurs intérêts personnels ».

Pour celui qui a été un compagnon de route de Massimu, « il est hors de question d'en faire un martyr, car c’est un héros et il est toujours parmi nous ».

Il a ensuite tenu à se pencher sur la triste réalité statistique qui sévit en Corse depuis des décennies : 375 homicides ces 20 dernières années, et 8 en 2019. « Nous avons les noms en tête de ceux qui symbolisent cette crapulerie » s’est-il exclamé avant d’indiquer qu’il « fallait faire de notre possible pour mettre le moins d’argent dans les circuits mafieux, car la Corse doit s'administrer elle-même».



Si tout au long de la journée les nombreuses prises de parole de tout bord se sont succédé, celle qui a semblé avoir le plus d’impact et d'écho dans la salle est celle de Ghjuvan'Santu Plasenzotti, oncle de Massimu, pour qui « il y a une mafia en Corse, et Massimu a été assassiné par la Mafia ».

Pour lui, aucun doute sur l'origine de ce fait : « Massimu se savait lui-même menacé, il s’est opposé physiquement à une bande de dealers rattachés à une autre bande puissante qui sévit à Ajaccio : pour autant il n’était pas armé, il refusait de vivre comme un voyou ! »