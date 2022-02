Marana et Golu, terres de tourisme

«L’office du tourisme intercommunal Marana-Golo regroupe 10 communes :et. avec chacune ses propres atouts» explique Isabelle Giudicelli, présidente de l’OT.« A découvrir des destinations mer, montagne, plaine, des villages de caractère, des paysages d’exception, des sites historiques et variés » renchérit, directrice de l’OT.Cet Office qui représente un bassin de vie de 25 000 habitants est né en 2019 à l’occasion du transfert des compétences touristiques des communes vers les intercommunalités. «Jusqu’à cette date n’existait que l’office du tourisme de Lucciana » précise Géraldine Ferralis. «Ce nouvel office a donc bénéficié de 10 ans d’existence de celui de Lucciana et de présence sur le terrain ».Outre les bureaux qui se situent avenue de Borgo, 3 autres points d’accueil sont à la disposition du public :et le. « Il faut souligner l’osmose qui s’est tout de suite faite entre les différentes communes et qui nous permet de travailler dans de très bonnes conditions et avec des moyens. Cela a consolidé l’existant » ajouteAfin de promouvoir cette intercommunalité, l’OT vient donc d’éditer, à 7 500 exemplaires dans un premier temps, une brochure regroupant les différentes activités proposées. En semi-veille depuis la pandémie, l’OT va enfin pouvoir s’exprimer dans toute sa puissance d’ici les prochaines semaines. « Lors de la présentation de la brochure, l’idée était de réunir tous les acteurs, en présentiel, alors que depuis 2020 nous échangions en visio » indique Géraldine Ferralis. Tout au long de cet après midi élus, hôteliers, producteurs, artisans, acteurs culturels et sportifs ont ainsi pu dialoguer, échanger en toute convivialité.« Nos objectifs en cette année 2022 sont de faire connaitre les potentiels de Marana-Golo et ses nombreuses activités, consolider nos cibles prioritaires et aussi partir à la conquête de nouvelles cibles, dynamiser l’image de notre destination et fidéliser, faire revenir et consommer » précise Géraldine Ferralis.