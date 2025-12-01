Coupe de France de Karaté : le parcours exceptionnel de Maël Buresi

Philippe Jammes le Mercredi 19 Novembre 2025 à 15:06

Licencié au Karaté Biguglia, le junior coaché par Sébastian Le Van a réalisé un parcours exceptionnel décrochant une médaille d’argent à cette Coupe de France de combat.