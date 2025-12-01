Coupe de France de Karaté : le parcours exceptionnel de Maël Buresi

L’exploit a eu pour cadre le dojo de Ceyrat (Puy-de-Dôme) lors d’une compétition nationale de très haut niveau réunissant le gratin des combattants français. En lice, Maël Buresi, licencié au Karaté Biguglia. Si le jeune homme brille depuis plusieurs années en départemental et régional, il n’avait jamais jusque-là brillé aussi haut. «Maël pratique le karaté chez nous depuis l’âge de 5 ans », souligne Sébastien Le Van, son entraîneur et responsable du club bigugliais. « C’est un passionné, un bosseur qui, depuis le début de saison, s'entraîne jusqu’à quatre fois par semaine au dojo et une fois par semaine sur la piste d'athlétisme. Ceinture noire 1er dan, il est aussi assistant fédéral et fait partie de l'école des jeunes arbitres sous la direction de Laurent Vincenti, arbitre national ». Et c’est un exploit qu’a réalisé le jeune le week-end dernier en catégorie junior -67 kg avec cette médaille d'argent
« C’est une performance remarquable pour notre jeune Sportif à Haut Potentiel, qui a su rivaliser avec des athlètes déjà très expérimentés sur la scène nationale et internationale. Il a porté haut les couleurs de notre comité et de la Corse. Ce superbe résultat annonce un avenir très prometteur pour Maël et constitue un magnifique début de saison », commente Sébastien Le Van. Pas trop le temps de réaliser son exploit pour ce surdoué des tatamis qui, dès lundi, a repris le chemin du lycée à Montesoro, mais qui, le soir, a été fêté comme il se doit à Biguglia par tous les licenciés du club. « Le club se porte bien avec une centaine de licenciés de tous âges », indique S. Le Van.
« J’ai fait du karaté, car mon père et mon frère pratiquaient et j’ai voulu faire comme eux », explique son côté Maël. « Le karaté est vite devenu une passion. Et j’avoue qu’entre les études et les entraînements, les compétitions, je n’ai pas d’autres loisirs. Le peu de temps de libre qu’il me reste, je les consacre à ma famille ». En décembre, Maël Buresi participera à une grosse compétition en Sardaigne, puis prép
arera avec intensité les championnats de France, qui devraient se dérouler en mars ou avril 2026. Le club tient également à remercier la MRP pour son soutien financier permettant à ses jeunes SHP de participer aux regroupements de zones, essentiels pour leur offrir expérience, confrontation et progression, à la mairie de Biguglia et au Comité de Karaté de Haute-Corse.
Son parcours :?
• 1er tour : 8-0 — vs Matteo DEREU (Ligue Auvergne)
• 2e tour : 6-1 — vs Noé NGUYEN (St Maurice Marne – membre de l’Équipe de France Jeune)
• 3e tour : 4-1 — vs Robin FOCH (Jeunesse Cugnalaise – Occitanie)
• ¼ de finale : 8-0 — vs Erwan ROCHER (Villefranche s/Saône – Pôle France Montpellier)
• ½ finale : 6-1 — vs Ruben ROCCA (Impact Karaté Club – Provence).
• Finale : 1-9 — vs Anis TAKLIT (SC Bobigny – membre de l’Équipe de France Jeune)
