Manifestations Colonna : Des maires de Haute-Corse appellent au calme et au dialogue

« Nous condamnons sans réserve l’acte odieux dont a été victime Yvan Colonna le 2 mars dernier. Cette tentative d’assassinat au sein même de la maison centrale d’Arles est inacceptable dans un État de droit.

La République doit la sécurité à tous et la protection de tous.



Nous demandons que toute la lumière soit faite dans la plus grande transparence sur les circonstances qui ont conduit à cette situation.

La situation l’exige, le déroulé des faits aussi.



Nous demandons au gouvernement le rapprochement immédiat de tous les détenus corses, quelle que soit l’origine de leur condamnation, conformément à loi, au respect du droit et des procédures. Si l’émotion est légitime, elle ne peut et ne doit pas conduire à la violence.



Nous appelons solennellement au calme et au dialogue pour tous et avec tous en notre qualité d’élus de proximité pour permettre à la Corse et aux corses de retrouver le chemin de l’apaisement. »