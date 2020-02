Maltraitance animale en Balagne : "Sperenza" n'a pas survécu

Il y a des histoires qui vous bouleversent et qui en même temps provoquent une colère folle.C'est le cas pour cette cette chienne de race braque âgée de 6 mois, retrouvée affamée et sans la moindre force par un jeune homme la semaine dernière sur le bord de la route qui mène à Corbara en Balagne.Choqué, ému de voir cette chienne agonisante, le jeune homme décide d'alerter les membres de l'association-Refuge "Nos amis à quatre pattes" de Calvi, qui de déplacent aussitôt." La chienne était dans un état de faiblesse extrême au point de ne pouvoir rester debout, ni même relever la tête. La chienne était d'une maigreur extrême, très faible, déshydratée et en manque d'équilibre. Aussitôt nous l'avons conduite à la la clinique vétérinaire très proche où elle a reçu les soins nécessaires, avant d'être mise sous perfusion.Le manque de soins subis a gravement endommagé ses reins qui n'étaient plus du tout fonctionnels.Malgré son état, nous avions malgré tout bon espoir de la sauver et nous l'avions nommée Speranza, en espérant que cela lui porte chance.Nos vétérinaires , que nous remercions au passage pour leur professionnalisme et leur compassion, ont tout tenté et permis de la voir tous les jours et de rester à ses côtés autant que souhaité pour la câliner et l'aider à s'accrocher à la vie.Malheureusement, compte-tenu de ce que je viens de vous expliquer ses reins qui n'étaient plus du tout fonctionnels et malgré toute l'attention portée, c'est le cœur serré et la gorge nouée que nous avons du nous résoudre à la laisser partir ce samedi 8 février, après 5 jours de soins intensifs, pour lui éviter des souffrances inutiles.Nous sommes toutes anéanties mais aussi en colère de voir que de nos jours, et chez nous, il y a encore des gens capables de telles cruautés.Nous vous confirmons qu'une plainte a bien été déposée, avant même que Speranza nous quitte.Nous remercions de tout cœur toutes celles et tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux pour leurs témoignages d'amour et d'affection envers Speranza. Ils se sentent d'autant plus concernés que cela se passe chez nous , en Balagne, pas sur le continent ou à l'étranger.Nous vous confirmons qu'une plainte pour maltraitance animale a bien été déposée auprès de la Gendarmerie de l'Ile-Rousse, en espérant que celle-ci ne soit pas classée sans suites, comme hélas beaucoup d'autres par le passé. Il faut que les langues se délient et se hissent contre la barbarie, car il n'y a rien de plus inhumain que de laisser un animal mourir de faim et de soif . Speranza n'avait que 6 mois et n'était qu'un chiot" témoignent en choeur l'équipe de "Nos amis à quatre pattes" composée de Sophie Dallest Franchi, Présidente, Alicia Nicollin, Vice présidente, Sylvaine Boueste, Trésorière, Marie Cacciatore, Secrétaire et Anouck Gabrielli, Secrétaire adjointe, avant d'ajouter l'appel suivant: .

"Speranza n'a pas pu passer inaperçue tout ce temps, nous savons qu'il y a des gens qui savent d'où elle vient, mais qui restent muselés. Nous demandons à ces personnes de faire preuve de cœur et de courage en donnant toutes les informations possibles à la gendarmerie d'Ile Rousse. Car pendant que tout le monde se tait, il y a sans aucun doute d'autres chiens en train de mourir de soif et de faim au même endroit où elle était.

Ceux qui savent doivent parler, pour que nous ayons au moins une chance de sauver les autres".



Six chiots abandonnés ce matin devant une clinique vétérinaire

Outre cette lamentable affaire de Speranza dont on vient de vous relater les conditions de sa mort, il convient ici de saluer le travail au quotidien de toute l'équipe de l'association Refuge "Nos amis à quatre pattes" installée dans la ZA de Cantone à Calvi et, qui, avec les moyens du bord, doit faire face à un nombre incroyable d'abandons d'animaux.

Pas plus tard que ce lundi matin, ce sont six chiots qui ont été abandonnés devant la porte d'une clinique vétérinaire de Balagne. Le ou la personne qui a fait ce geste a sans doute cru bien faire, pourtant sans la maman nourricière, la tâche des bénévoles n'en est que plus compliquée.

Il faut aussi d'arrêter de croire que le chiot, ou tout autre animal que l'on offre pour Noël ou à l'occasion d'un anniversaire, n'est pas un jouet que l'on jette comme ça. Cela vaut aussi pour certains chasseurs bien peu scrupuleux envers des chiens qui ne sont pas à leur convenance.

Il faut que toutes ces pratiques cessent une bonne fois pour toute.