Mafia NO Vita Iè - "Assassinat à Ota, appel au respect de la vie et au rejet des menaces"

"La famille de Tony Carboni, assassiné ce mercredi 12 août à 0ta, a exprimé sa douleur dans la presse.

Notre collectif se refuse de trier entre les victimes d’assassinats . Nous condamnons ce nouveau meurtre , comme nous condamnons tous les meurtres. Dans le même communiqué de la famille Carboni, sont évoquées une « campagne médiatique , qui aurait été «organisée à dessein pour désigner à tort des coupables ».

Afin de s’en tenir aux faits et ne pas nourrir les tensions, il serait souhaitable de connaître par qui , où et quand cette campagne aurait été menée.

Notre collectif n'est pas dupe de toutes les manœuvres qui visent à discréditer ceux qui osent dénoncer l'emprise mafieuse dans l’île.

On ne peut, non plus, ignorer la difficulté du pouvoir régalien à apporter des réponses judiciaires. Tous les citoyens attendent que des résultats apportent la terre ferme de la vérité.Ils sont tous invités à partager notre combat .

Le fatalisme, l’individualisme sont une aubaine pour tous les criminels. La classe politique dans son ensemble doit participer à cet élan citoyen.Il n’est plus permis de détourner les regards."