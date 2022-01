Maeva et Xavier grands gagnants du loto inter bar du FC Balagne

Ainsi, le 30 décembre, juste après la magie des fêtes de Noël, Maeva a eu la chance de remporter le scooter. Et pour débuter l'année en beauté, c'est Xavier qui a rempli le premier son carton plein, et a gagné la fameuse voiture.





Le loto s'est déroulé sur 3 jours. Les 27 et 30 décembre et le 1er janvier. "C'est un événement important pour le club mais également très attendu. Nous remercions les commerçants de la région pour les lots qu'ils nous ont offert. Il y avait 1 gros lot par jour mais également de nombreuses quine très intéressantes" précise Marc Carlotti, dirigeant du FCB.

Après la réussite et le grand succès de cet événement, l'ensemble du bureau a tenu à remercier l'ensemble des bénévoles pour l'organisation de ce loto mais également les nombreux commerçants qui ont joué le jeu.



Un loto qui aura rapporté au club environ 20 000€, une belle recette, car en ces temps de pandémie, les rentrées d'argent au profit du club se sont faites rares. " Malgré le maintien du tournois de Noël - challenge Gilbert-Angelotti - faute de buvette, la recette est restée nulle. Mais cela faisait plus de 2 ans que plus rien n'était organisé. Toutes les équipes de Corse, les nombreux enfants attendaient donc ce tournoi avec impatience, alors nous l'avons fait" concluait Marc Carlotti.

Comme chaque fin d'année, un grand loto interbar a été organisé par le Football Club de Balagne. Entre Calvi, Lisula, et les nombreux villages connectés à Radio Calvi Citadelle et Radio Balagne, les nombreux participants ont concouru pour tenter de remporter un des nombreux gros lots mis en jeu pour l'occasion. Parmi eux, une montre de plongée d'une valeur de 3 000€, gracieusement offerte par les bijouteries Mariotti, un scooter d'une valeur de 2 600 € et une voiture Mitsubishi, d'une valeur de 13 500€.