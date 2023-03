Lutte contre les méfaits des réseaux sociaux sur les enfants : la proposition de loi de Laurent Marcangeli adoptée

Cœur de sa proposition de loi, son article 2 vise ainsi à « renforcer les obligations des réseaux sociaux dans la vérification des conditions d’âge et d’autorisation parentale pour les mineurs de moins de 15 ans ». « Pour cela, ils devront appliquer des solutions techniques de vérification de l’âge conformes aux exigences d’un référentiel élaboré par l’ARCOM, après consultation de la CNIL », explique le député de la 1 ère circonscription de Corse-du-Sud en précisant que cette obligation sera assortie d’un mécanisme de contrôle par l’ARCOM et d’une sanction conséquente « afin de renforcer son effectivité ». « Mon objet ici n’est pas d’envisager les réseaux sociaux par le seul angle répressif, mais bien d’entamer une réflexion globale sur les effets que leur fréquentation ont sur notre jeunesse et de préserver celle-ci des risques les plus patents en posant et en faisant appliquer de justes garde-fous », déroule-t-il encore en ajoutant : « Cette proposition de loi peut constituer une réelle avancée pour une protection améliorée des jeunes dans leurs usages des réseaux sociaux ».



« Nos enfants sont victimes en ligne d’atteintes brutales à leur innocence et à leur intimité », regrette derrière lui Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Tout en rappelant les mesures déjà prises pour lutter contre cette « vague d’insécurité numérique », il salue la proposition de loi déposée par Laurent Marcangeli et son groupe qui « vient s’attaquer à l’une des dimensions du problème ». « Ce que ce texte va changer, c’est que les grandes plateformes de réseaux sociaux seront tenues de faire respecter les limites d’âge qu’elles se sont elles-mêmes fixées et qu’il ne sera plus possible pour un réseau social d’inscrire un mineur de moins de 15 ans sans le consentement de ses parents », se satisfait-il, tandis que la secrétaire d’État chargé de l’enfance soutient : « S’inscrire sur un réseau social n’est pas anodin » en relevant « qu’un jeune sur six inscrit sur TikTok croit que la Terre est plate », « qu’un million d’enfants sont victimes de cyber harcèlement chaque année » ou encore « que des milliers de jeunes gens sont victimes de revenge porn ».



Tout au long des débats, l’initiative de cette proposition de loi sera saluée par l’ensemble des groupes politiques. Même si certains regretteront parfois que les mesures n’aillent pas assez loin, tous y verront une avancée significative. Après des débats sereins, c ertains amendements viendront en outre, « enrichir » le texte selon son auteur. Après avoir été adoubé par les députés, le texte devra désormais passer l’examen du Sénat avant que ses dispositions ne puissent être effectives.