La proposition de loi de Laurent Marcangeli pour mieux protéger les jeunes des réseaux sociaux

« Enfin, je demande qu’un rapport soit rédigé concernant les effets sur le bien-être et la santé mentale des jeunes parce qu’aujourd’hui, nous ne disposons pas de suffisamment de littérature scientifique sur la question », reprend-il en insistant sur l’importance de ce point. « Je pense que c’est un problème de santé publique. Il y a certaines études qui ont été réalisées dans les pays anglo-saxons à travers lesquelles on voit qu’il y a de plus en plus de jeunes qui ont des pensées suicidaires, font des dépressions, se déscolarisent parce qu’ils sont victimes de pressions ou de harcèlement sur les réseaux sociaux. Cela est visible chez nous aussi », souffle-t-il. Il ajoute qu’il est également nécessaire d’avoir un certain recul scientifique sur l’addiction qui peut exister derrière les réseaux sociaux chez les jeunes, mais aussi chez des personnes plus âgées qui ne comptent plus les heures passées à écumer ces plateformes.



Mais malgré tout, loin de lui l’idée de bannir totalement l’usage de ces outils de contact devenus incontournables pour beaucoup. « J’utilise les réseaux sociaux, notamment pour faire passer des messages politiques, je ne vais pas non plus être Tartuffe. Donc, je ne suis pas dans une position anti réseaux sociaux. De plus, je suis un défenseur acharné de la liberté. Mais il faut créer les contours de protection notamment pour les plus fragiles d’entre nous. Il y a parfois des violences sur les réseaux sociaux dont on ne mesure pas forcément encore l’effet qu’elles peuvent avoir sur la vie entière de ces jeunes », martèle-t-il ainsi avant de conclure : « Je pense qu’il faut que l’on ait ce débat, que l'on légifère, qu’il y ait une véritable prise de conscience et que le monde réel garde la main en matière de réglementation et d’encadrement. C’est un vrai enjeu de société ».