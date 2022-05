Lutte contre la maladie d'Alzheimer : Aurélien Giberti a passé le Cap Corse

C'est, donc, ce jeudi matin à 4 heures qu'il a repris, sous la pluie, son périple qui devait le mener sur les routes du Cap Corse. Avec, désormais, un retard de 8 heures sur son prévisionnel, Aurélien Giberti allait bien gérer son passage à l'extrême pointe Nord de la Corse avec une météo défavorable, avant de basculer sur la côte Occidentale.



En deuxième partie d'après-midi, vers 18 heures, il était au bout du Cap, plus précisément au Moulin Mattei et entamait sa descente pour de là rejoindre Morsiglia où il devait, à 20 heures, faire une pause de quelques heures.

Aurélien Giberti vient d'entamer la deuxième partie de son périple et voit se profiler la Conca d'Oru.