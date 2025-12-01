Luri : un exercice grandeur nature pour prévenir les pollutions maritimes

Protéger le port de Santa Severa d’une pollution venue du large : c’est l’objectif de l’exercice qui s’est déroulé ce mercredi 5 novembre sur la commune de Luri. Organisé par la Direction de la mer et du littoral de Corse, en lien avec les services de l’État, cet entraînement s’inscrit dans le cadre du plan POLMAR-Terre, destiné à préparer les acteurs locaux à la gestion d’une pollution maritime menaçant le littoral. Mis en place à la suite du naufrage de l’Amoco Cadiz en 1978, un pétrolier libérien de 230 000 tonnes qui s’échoua au large des côtes bretonnes et encore considéré comme la plus grande marée noire au monde, le dispositif est géré au niveau départemental par le préfet accompagné d'un correspondant, et l’organisation d’un exercice par département littoral est obligatoire tous les trois ans depuis 2004.





Ce mercredi 5 novembre, ce sont 45 participants qui ont été mobilisés pour simuler l’arrivée d’une pollution maritime sur le port de Santa Severa. Parmi eux : des pompiers du service d’incendie et de secours de Haute-Corse, des membres de la sécurité civile, des gendarmes ou encore des membres du Parc naturel marin du Cap Corse et de l'Agriate. « L’exercice s’est déroulé en deux temps : d’abord une réunion mardi à Bastia à destination des élus, suivie d’une simulation de cellule de crise avec le préfet, avec un scénario de nappes qui arrivaient à la fois sur le Cap Corse et sur Bastia, et une journée d’exercice pratique mercredi à Luri, avec une formation le matin pour tous les acteurs qui allaient intervenir l’après-midi, et la mise en pratique ensuite sur la marine de Santa Severa », explique Camille Campo, adjointe à la Direction de la mer et du littoral et référente POLMAR-Terre.





Durant l’exercice, les équipes se sont réparties en deux groupes pour tester l’ensemble du dispositif. « On avait une équipe mer, avec deux bateaux dans le port, pour pouvoir mettre en place le barrage, et une équipe terre, qui a monté le barrage, monté les bacs de récupération et toute la chaîne de pompage et de stockage. En fait, on imagine que la pollution vient du large, qu'elle arrive vers le port et qu'il faut le protéger, donc on accumule tout le polluant dans le barrage, et après, on va venir le pomper et le mettre dans un bac de stockage. Bien sûr, le polluant était fictif, et on a pompé que de l’eau de mer, mais c'était pour tester le fait que les bacs stockaient bien, et surtout apprendre au personnel qui serait en mesure d'intervenir le jour J à monter tout ce matériel et à travailler ensemble. »

