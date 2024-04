À Ajaccio, la lutte contre les pollutions maritimes s’organise

Avec une augmentation constante des flux de navires autour de la Corse, les risques de pollution maritime ou littorale vont en s’accroissant. Face à de tels accidents, il est alors indispensable de réagir vite pour éviter le pire. Afin de se préparer à de telles éventualités, l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) en partenariat avec la direction de la mer et du littoral de Corse (DMLC) et le Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (Cedre) organisait une journée de formation à la lutte contre les pollutions maritimes liées aux hydrocarbures ce mardi entre le site de la Parata et le port Charles Ornano à Ajaccio. Une préparation à la fois théorique et pratique qui a rassemblé une vingtaine d’agents des ports Charles Ornano et Tino Rossi, des services techniques de la ville d’Ajaccio et de la Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien (CAPA), ainsi que du syndicat mixte de la Parata.



Repositionner chaque acteur dans son rôle



Si les moyens d’intervention en cas de pollution marine sont organisés au sein du plan ORSEC POLMAR Terre et placés sous la responsabilité du préfet - qui garantit l’octroi et la mise en œuvre de moyens départementaux, régionaux ou nationaux en fonction de l’étendue de la crise – l’action des acteurs locaux est en effet déterminante. « Les premiers acteurs concernés en cas d’accident sur la frange littorale sont le maire et les agents communaux », indique ainsi Nathalie Paoli-Leca, cheffe du service « Développement durable de la mer » à l’OEC en relevant que les maires des communes sont responsables à l’échelle INFRAPOLMAR. « Le but de cette formation est de pouvoir sensibiliser et former ces agents aux pollutions de petite, moyenne voire grande ampleur afin qu’ils puissent intervenir dès les premières minutes et qu’ils puissent préparer l’intervention dans les meilleures conditions », ajoute-t-elle.