Logement social en Corse : le bailleur Erilia ouvre une nouvelle agence à Bastia

Avec 6 162 logements sur toute la Corse (2 894 gérés par l'agence d'Ajaccio et 3 268 à Bastia), le bailleur social privé Erilia est le plus important de l'île. Il emploie 24 personnes en Corse. Pour se rapprocher de ses locataires et leur facilité l'accès, une nouvelle agence a été implantée ce 5 janvier chemin d'Agliani. Il faut dire qu'à Bastia la majorité du parc se trouve à Lupinu et Montesoro (1 200 logements), des lieux historiques puisque leur construction date de 1964 et 1971.



"Depuis six ans nous avons un nouveau concept d'agence qui prône des valeurs de proximité, la qualité de services au plus proches de nos locataires, ici le stationnement y est facilité et l'accueil y est convivial", explique Antoine Jeandet, directeur-général adjoint en charge de la relation clients, des territoires et du patrimoine d'Erilia.12 collaborateurs s'occupent de l'attribution des logements, de la gestion locative, de l'entretien des bâtiment, de la maintenance et de l'accompagnement social.



350 nouveaux logements prévus

Le bailleur social enregistre à Bastia un flux très tendu de demandes puisqu'il en recense 1 368. Pour pallier le manque, il devrait livrer sur la période 2021-2023, 350 logements. La politique du bailleur est d'ailleurs de livrer 250 logements neufs par an en Corse. Les constructions devraient se répartir de la sorte.A Ville di Petrabugno, la résidence Les Jardins de Ville détiendra 17 logements sociaux dès 2021.A Bastia, 102 logements dans la Résidence Santa Rita en 2022.A Biguglia, la résidence U Boscu d'Ortale sera composée de 82 logements pour 2022.A Borgo il y aura la construction de 51 logements toujours en 2022 ainsi qu'à Calenzana la résidence Petra Bianca 3 où seront implantés 6 logements.Folelli possèdera 24 logements de plus au 1er trimestre 2023. Tous les chantiers seront dirigés et sous-traités par des entreprises locales.Un plan stratégique de réhabilitation a aussi été lancé par le bailleur social en Haute-Corse. Il débutera en 2021 à Furiani avec la Résidence U Pinu 1 & 2 comportant 72 logements. D'autres réhabilitations devraient concerner 10 résidences situées à Borgo, Corte, Rogliano et Aléria.Erilia a, par ailleurs, entamé une politique de vente des logements à leurs locataires. "Nous vendons à un prix inférieur au marché qui leur permet d’avoir un parcours résidentiel. Erilia reste syndic et réalise les travaux importants avant de vendre. Cela fait partie de notre mission d’intérêt général", assure Antoine Jeandet.En Haute-Corse des appartements des résidences U Pinu 1 et 2 à Furiani seront concernés par ces ventes, il en est de même à Bastia.