Lisula : quand la pêche s'invite au Spaziu Pasquale Paoli

Inaugurée une première fois à Calvi en juillet dernier, l'exposition sur la pêche et la navigation par alignements dans le nord-ouest de la Corse, réalisée par Muriel Poli et Denis Jouffroy s'est installée pour quelques jours à Lisula.



Sur les panneaux, entre photos d'époques et actuelles, c'est le recueil d'une cartographie presque méconnue que Muriel Poli et Denis Jouffroy présentent : "Ce travail a été réalisé par intérêt scientifique. Il m'est apparu de façon fortuite qu'il serait intéressant de travailler sur la pêche. Je voulais initialement travailler sur la toponimie en général. Mais celle des "signure*" est encore plus particulière. Elle reflette le rapport intime de l'homme et son milieu. Ça fait dialoguer terre et mer" explique Muriel Poli, maîtres de conférences en Cultures et Langues Régionales.



Un riche patrimoine linguistique et historique complété de proverbes, dictons et d’expressions qui traduit les systèmes de représentations individuels et collectifs des pêcheurs, en d’autres termes leur identité. Une exposition dédiée à Bastien Mazzi qui en a été la cheville ouvrière. "Il aimait beaucoup partager son savoir et était content que les nouvelles générations puissent se l'approprier".





C'est très émouvant

Dans la salle, pêcheurs et visiteurs ont découvert un véritable travail de transmission. "C'est très émouvant. C'est très bien de représenter tout ce que l'on connaissait avant. Ce sont des souvenirs qui ressortent et qui font du bien. Ça permet de transmettre notre patrimoine car la pêche comme celle va se perdre. Il n'y a plus que deux pêcheurs" précise Julie Pelegrini avec émotion en remerciant plusieurs personnes qui ont permis l'aboutissement de ce travail (Longinotti, Dimenza, Toussaint, Bastien Mazzi, Margone, André Ammaresca Antoine Feschi)



L'exposition sera prochainement visible à l'Università di Corsica.