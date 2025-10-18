Corte : Renforcement de la carte de formation en santé pour l’Université de Corse

Jusqu’à aujourd’hui, seule la première année d’études de santé était accessible dans l’île. Désormais, les étudiants ayant fait le choix de la spécialité médecine, peuvent y réaliser la totalité du premier cycle, jusqu’à la troisième année, avant de poursuivre leurs études à Aix-Marseille Université, partenaire de la formation. « L’objectif est d’étoffer l’offre de santé sur notre territoire », explique Jérémie Santini, doyen de la faculté des sciences, techniques et santé de l’Université de Corse, qui poursuit : « La montée en puissance de cette filière doit nous permettre de fidéliser les étudiants afin qu’ils s’installent dans l’île au terme de leurs études ». En février 2025, le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche a donné son feu vert l’ouverture des 2e et 3e années du diplôme de formation générale en sciences médicales à l’Université de Corse.
Le lancement de cette formation, en 2004, avait marqué un tournant. Pour la première fois, des étudiants avaient la possibilité de réaliser, dans l’île, une première année d’études de santé. L’objectif étant de permettre aux Corses de suivre cette formation au plus près de chez eux pour tenter d’endiguer la désertification médicale qui menace l'île. Il est important de savoir que durant les deux dernières décennies, 510 étudiants ont réussi leur première année de médecine sur le campus cortenais. « Sur les 167 étudiants ayant obtenu leur diplôme d’État, la moitié exerce aujourd’hui en Corse et contribue à renforcer l’offre de soins. Au total, ce sont 44 généralistes et 36 spécialistes issus de cette formation qui pratiquent aujourd’hui dans l’île », a détaillé Sophie Vincenti, directrice des études de santé PASS-LAS et directrice adjointe de la faculté des sciences, techniques et santé de l’Université de Corse.
Sur un territoire où l’insularité est souvent une entrave à l’accès aux soins, l’enjeu de la formation des professionnels de santé est crucial. Chaque année, l’assurance-maladie enregistre quelque 18 000 déplacements de Corses sur le continent pour raison médicale, selon l’agence régionale de santé, sur 350 000 habitants. Les raisons sont multiples : le recours à des équipements médicaux de haut niveau et à des spécialités absentes de l’île ou des carences en matière de ressources humaines. Résultat : 20 % des soins se pratiquent hors de l’île. Afin de pallier cette problématique, l’Université de Corse poursuit l’ambition de développer son offre de formation, en collaboration avec les professionnels et établissements de santé de Corse.
À la rentrée universitaire 2025, elle a accueilli la première promotion du diplôme d’université neuro-rééducation du mouvement, un champ disciplinaire dont l’importance s’accroît sur un territoire où la proportion de la population âgée est parmi les plus importantes de France. Depuis une vingtaine d’années, une dizaine de diplômes en formation continue ont, ainsi été édifiées pour diversifier l’offre dans les domaines de l’analyse médicale, des soins infirmiers, de la posturologie, de l’implantologie orale, de la cicatrisation, de l’assistance dentaire, ou des pratiques cognitives et comportementales. « Ces formations visent à anticiper les besoins du territoire, en apportant de nouvelles compétences, y compris pour les acteurs de la santé qui sont déjà en activité et souhaitent développer de nouvelles approches dans leurs pratiques », indique Sophie Vincenti. « C’est une réponse à la baisse de la démographie médicale qui doit aussi permettre d’améliorer la qualité des soins face aux enjeux posés par la croissance et le vieillissement de notre population. »
Mario Grazi avec le service communication de l'Université de Corse
Le lancement de cette formation, en 2004, avait marqué un tournant. Pour la première fois, des étudiants avaient la possibilité de réaliser, dans l’île, une première année d’études de santé. L’objectif étant de permettre aux Corses de suivre cette formation au plus près de chez eux pour tenter d’endiguer la désertification médicale qui menace l'île. Il est important de savoir que durant les deux dernières décennies, 510 étudiants ont réussi leur première année de médecine sur le campus cortenais. « Sur les 167 étudiants ayant obtenu leur diplôme d’État, la moitié exerce aujourd’hui en Corse et contribue à renforcer l’offre de soins. Au total, ce sont 44 généralistes et 36 spécialistes issus de cette formation qui pratiquent aujourd’hui dans l’île », a détaillé Sophie Vincenti, directrice des études de santé PASS-LAS et directrice adjointe de la faculté des sciences, techniques et santé de l’Université de Corse.
Sur un territoire où l’insularité est souvent une entrave à l’accès aux soins, l’enjeu de la formation des professionnels de santé est crucial. Chaque année, l’assurance-maladie enregistre quelque 18 000 déplacements de Corses sur le continent pour raison médicale, selon l’agence régionale de santé, sur 350 000 habitants. Les raisons sont multiples : le recours à des équipements médicaux de haut niveau et à des spécialités absentes de l’île ou des carences en matière de ressources humaines. Résultat : 20 % des soins se pratiquent hors de l’île. Afin de pallier cette problématique, l’Université de Corse poursuit l’ambition de développer son offre de formation, en collaboration avec les professionnels et établissements de santé de Corse.
À la rentrée universitaire 2025, elle a accueilli la première promotion du diplôme d’université neuro-rééducation du mouvement, un champ disciplinaire dont l’importance s’accroît sur un territoire où la proportion de la population âgée est parmi les plus importantes de France. Depuis une vingtaine d’années, une dizaine de diplômes en formation continue ont, ainsi été édifiées pour diversifier l’offre dans les domaines de l’analyse médicale, des soins infirmiers, de la posturologie, de l’implantologie orale, de la cicatrisation, de l’assistance dentaire, ou des pratiques cognitives et comportementales. « Ces formations visent à anticiper les besoins du territoire, en apportant de nouvelles compétences, y compris pour les acteurs de la santé qui sont déjà en activité et souhaitent développer de nouvelles approches dans leurs pratiques », indique Sophie Vincenti. « C’est une réponse à la baisse de la démographie médicale qui doit aussi permettre d’améliorer la qualité des soins face aux enjeux posés par la croissance et le vieillissement de notre population. »
Mario Grazi avec le service communication de l'Université de Corse
-
Ajaccio : plusieurs centaines de personnes marchent pour Kimberly Extremera et toutes les victimes de féminicides
-
Handball N2 - Corte–Ile-Rousse arrache le nul dans les dernières secondes
-
Le téléporté Angelo a accueilli ce samedi ses premiers voyageurs entre ciel, mer et terre à Ajaccio
-
Tavenot (SC Bastia) : « Quand on y croit pas totalement, c’est compliqué sur le terrain. » Un renfort en vue
-
Ghjustizia è verità per Yvan Colonna - Pour le Conseil exécutif de Corse "l'engagement de l'État doit être respecté"